Costruisci, scopri e conquista grandi imperi in Age of Wonders: Planetfall, disponibile ora

Paradox Interactive e Triumph Studios hanno pubblicato Age of Wonders: Planetfall, new entry sci-fi nell’acclamata serie strategica a turni Age of Wonders. Disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, questa odissea in modalità single e multiplayer offre profondi combattimenti tattici e costruzione di vere e proprie potenze all’interno delle rovine di un impero galattico decaduto.

Guarda le fazioni Amazon e Vanguard mentre si scontrano per conquistare il pianeta nel trailer di lancio di Planetfall:

“È incredibile lanciare Planetfall come nostro primo progetto insieme al team di Triumph. La serie Age of Wonders è ben nota all’interno della community dei titoli strategici a turni, per la sua vasta gamma di strumenti a disposizione del giocatore per devastare o negoziare la pace. Non vediamo l’ora di vedere che tipo di imperi creeranno i nostri giocatori “, ha dichiarato Ebba Ljungerud, CEO di Paradox Interactive.

“La nuova ambientazione sci-fi di Planetfall ha offerto moltissime opportunità al nostro team per creare nuove tradizioni, tecnologie e altre funzionalità di gioco che cambiano il modo in cui la serie si è finora presentata”, ha dichiarato Lennart Sas, CEO e Game Director di Triumph Studios. “Questa è una nuova generazione per Age of Wonders.”

In Planetfall, emergi dall’oscura era cosmica di un impero galattico decaduto, per costruire un nuovo futuro. Crea un impero con una delle sei fazioni, che vanno dalla militante Vanguard alle Amazon dei dinosauri fino ai cyborg-zombi dell’Assembly. Prova le missioni di ciascuna fazione usando l’ingegno, la forza militare e la diplomazia, esplorando le rovine planetarie e incontrando altri sopravvissuti mentre la storia di una civiltà distrutta si dipana. Combatti, costruisci, negozia e fai un passo avanti tecnologicamente in un percorso verso l’utopia in una profonda campagna single player, su mappe casuali e contro amici in multiplayer.

Age of Wonders: Planetfall è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, inclusa Xbox One X e PC.