Nuova IP per SQUARE ENIX, OUTRIDERS, uno shooter cooperativo drop-in/drop-out

SQUARE ENIX, nota per le celebri serie FINAL FANTASY e TOMB RAIDER, annuncia oggi OUTRIDERS. Sviluppato da People Can Fly, autori di Gears of War: Judgment e Bulletstorm, OUTRIDERS uscirà nell’estate 2020 su XBOX ONE, PlayStation 4 e su PC e rappresenta un titolo importantissimo per l’azienda. Dopo averci fatto conoscere SLEEPING DOGS e JUST CAUSE, Square Enix External Studios produrrà OUTRIDERS, uno shooter cooperativo drop-in/drop-out da 1 a 3 giocatori ambientato in un universo fantascientifico oscuro e selvaggio.

Guarda il trailer dell’annuncio di OUTRIDERS per l’E3 qui:

“OUTRIDERS è il gioco che volevamo fare da anni”, dichiara Sebastian Wojciechowski, Studio Head di People Can Fly. “Siamo molto felici di poter lavorare con Square Enix a questo progetto. Per noi è un’impresa titanica e il team è cresciuto considerevolmente per la sua realizzazione. Ora abbiamo più di 200 sviluppatori in quattro studi internazionali impegnati a creare il nostro shooter più ambizioso di sempre. Siamo entusiasti di poter finalmente rivelare OUTRIDERS al mondo e non vediamo l’ora di mostrarvi di più”.

“People Can Fly è il partner ideale per la creazione di un gioco come OUTRIDERS. Ha una grande storia nella realizzazione di shooter di alta qualità, oltre ad un livello di esperienza con Unreal Engine senza eguali nell’industria dei videogiochi”, sostiene Lee Singleton, Co-Head of Studio presso Square Enix External Studios.

“OUTRIDERS è un progetto davvero appassionante per Square Enix External Studios. Miriamo a offrire ai giocatori un vero shooter cooperativo AAA con un set di caratteristiche molto solido e una forte componente narrativa”, dichiara Jon Brooke, Co-Head of Studio presso Square Enix External Studios. “Il team di People Can Fly sa bene come realizzare sparatorie cariche di tensione e adrenalina e non vediamo l’ora di mostrarvi di più questo inverno”.

SQUARE ENIX ha inoltre presentato uno sguardo dietro le quinte dello sviluppo di OUTRIDERS, oltre a un messaggio di People Can Fly.

Guarda il video “Creare OUTRIDERS: Inseguendo il segnale” qui: