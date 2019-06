Ubisoft annuncia il nuovo Watch Dogs Legion [E3 2019 Video Gameplay]

In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato che Watch Dogs Legion, il nuovo titolo del celebre franchise di Watch Dogs, sarà disponibile in tutto il mondo dal 6 marzo 2020 per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Watch Dogs Legion sarà lanciato anche per la piattaforma di gioco di nuova generazione Stadia.

In un prossimo futuro, Londra è sull’orlo della rovina: gli abitanti sono oppressi da uno stato di sorveglianza costante con compagnie militari private corrotte che controllano le strade e una potente organizzazione criminale che approfitta dei più vulnerabili. In Watch Dogs Legion, la missione del giocatore è creare una resistenza per impedire la nascita di un regime autoritario.

Grazie a una serie di innovazioni nel gameplay assolutamente inedite e create dallo studio Ubisoft di Toronto, responsabile dello sviluppo di Watch Dogs Legion, i giocatori avranno l’opportunità di “impersonare chiunque”. Infatti, ogni abitante di Londra presente nell’open world di gioco è stato completamente simulato, con tanto di vita persistente e di un proprio passato, consentendo così ai giocatori di reclutare chiunque nella propria squadra. Da un agente dell’MI5 a uno spietato lottatore, un brillante hacker, un pilota di corse illegali, una stella del calcio in ascesa oppure un influencer, chiunque potrà letteralmente unirsi alla Resistenza e diventare l’eroe della storia.

Tutti i personaggi avranno anche alcune caratteristiche di gameplay uniche, basate sul proprio profilo. Una volta che entreranno nella squadra, il giocatore potrà sceglierne la classe, farli salire di livello e sbloccare nuove abilità e potenziamenti. Inoltre, potrà passare rapidamente da un personaggio all’altro per affrontare le diverse sfide offerte dal gioco con la strategia che preferisce: usando hacking o droni, sfruttando l’azione furtiva, combattendo o entrando direttamente in azione, in modo letale o non letale.

In Watch Dogs Legion, le scelte del giocatore hanno conseguenze reali. Se si usa la forza non letale, il nemico tenterà di immobilizzare e arrestare il giocatore, ma se quest’ultimo dovesse sparare per uccidere, il proprio personaggio potrebbe essere ferito o persino ucciso.

In Watch Dogs Legion, i giocatori potranno portare la propria squadra personale anche online e allearsi con gli amici nella modalità cooperativa per quattro giocatori, condividendo i propri progressi tra l’esperienza per giocatore singolo e quella online.

Inoltre, Ubisoft ha annunciato che Watch Dogs Legion sarà disponibile in tre edizioni diverse:

La Gold Edition , contenente il gioco base e il Season Pass.

, contenente il gioco base e il Season Pass. La Ultimate Edition , che include tutti i contenuti digitali della Gold Edition e quelli della Ultimate, tra cui quattro settimane di stato VIP che consentiranno di guadagnare esperienza e valuta più velocemente.

, che include tutti i contenuti digitali della Gold Edition e quelli della Ultimate, tra cui quattro settimane di stato VIP che consentiranno di guadagnare esperienza e valuta più velocemente. La Collector’s Edition, che include la Ultimate Edition più una replica della maschera LED Corona DedSec, una confezione Steelbook esclusiva, un set di tre adesivi e un poster propagandistico fronte-retro. Tutti i contenuti sono ispirati all’universo del gioco e, inoltre, sarà possibile accedere subito alla maschera nel gioco stesso. Questa edizione del gioco sarà disponibile in esclusiva su Ubisoft Store.

Acquistando una di queste tre edizioni sarà possibile accedere al gioco tre giorni prima della data di uscita ufficiale, mentre prenotando Watch Dogs Legion si otterrà anche il Pacchetto Golden King, contenente la maschera “Ragion di Stato”, la skin “Sorella inviperita” per la pistola e la skin “Lux” per l’auto.

Infine, Ubicollectibles ha svelato Watch Dogs Legion: Resistant of London, la sua nuova figurine ispirata direttamente al mondo di Watch Dogs. Questa riproduzione di 26 cm raffigura un agente della DedSec in una posa iconica con la testa di Winston o quella del Re di cuori (la confezione include entrambe le teste intercambiabili), mentre calpesta con aria di sfida l’elmo di un miliziano come fiero membro della Resistenza di Londra. Il personaggio tiene in mano una bandiera Black Jack parzialmente bruciata, il simbolo della decadenza della città. Inoltre, la statuina includerà un codice ULC unico per sbloccare gratuitamente la maschera “Re di cuori” nel gioco.

Watch Dogs Legion sarà disponibile anche su Uplay+, il servizio in abbonamento di Ubisoft per Windows PC.