DRAGON QUEST BUILDERS 2 è in arrivo la demo su PlayStation 4 questo mese

Siamo entusiasti di annunciare il rilascio di ‘THE WINGSUIT EXPERIENCE’ una app VR a 360 gradi presentata da JUST CAUSE 3, che è disponibile da oggi per il download gratuito sui dispositivi iPhone, iPad e Android.

Unisciti a Rico Rodriguez mentre si lancia con il paracadute e la tuta alare facendosi strada attraverso la bellissima isola mediterranea di Medici. Utilizzando il girometro dello smartphone, l’applicazione offre la prima esperienza al mondo in-game a 360 gradi, video interattiva, che consente di spostare liberamente la fotocamera per ruotare la vista del mondo sottostante.

L’esperienza può essere ulteriormente intensificata attraverso l’uso di Google Cardboard – e l’uso di altri occhiali VR – che consente agli amanti del brivido di provare l’app in VR, spostando il punto di vista della fotocamera con la testa, come se si volasse con una tuta alare dietro a Rico.

“Per mostrare il mondo di Just Cause 3 a 360 gradi, in-game, abbiamo catturato più di 10 TB di dati in alta risoluzione per portarvi questa esperienza”, spiega Ron Bakker, fondatore di Mindlight, lo sviluppatore della Wingsuit Experience “, questo vi permetterà di immergervi nel sandbox più esplosivo mai realizzato, prima che il gioco sia disponibile l’1 Dicembre 2015.”

THE WINGSUIT EXPERIENCE, presentata da Just Cause 3 è disponibile ora gratuitamente sull' App Store e sull'Android Store.