Nuova espansione in arrivo per GCC Pokémon Sole e Luna

The Pokémon Company International ha annunciato la pubblicazione di Sole e Luna – Sintonia Mentale, una nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, in arrivo il 2 agosto in tutto il mondo.

Ancora più Pokémon uniscono le forze e lottano in perfetta armonia, regalando ai fan ben otto nuove carte Pokémon-GX ALLEATI, tra cui Mewtwo e Mew-GX, Slowpoke e Psyduck-GX, Rowlet e Exeggutor di Alola-GX, e Garchomp e Giratina-GX. L’espansione contiene inoltre nove Pokémon-GX aggiuntivi, più di 25 carte Allenatore e due nuove carte Energia speciale.

L’espansione Sole e Luna – Sintonia Mentale sarà disponibile anche nel CardDex del GCC Pokémon, una app per dispositivi mobili che consente di sfogliare facilmente tutte le carte pubblicate a partire dalla serie Sole e Luna del GCC Pokémon.

I fan del GCC Pokémon avranno la possibilità di provare le carte dell’espansione Sole e Luna – Sintonia Mentale in anteprima partecipando a uno dei tanti tornei pre-release che avranno luogo in Italia tra il 20 e il 28 luglio. Per trovare un negozio che partecipa all’iniziativa, visita www.pokemon.it/cerca-evento.