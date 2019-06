Presto verrà rilasciato SCRAP RUSH!! sulle orme di Bomberman, ma qui lanci rottami

PQube e Acquire rivelano la data di rilascio di SCRAP RUSH!!. L’arcadey maze-brawler per un massimo di quattro giocatori sarà disponibile il 20 giugno per Nintendo Switch e PC/Steam in Europa e Nord America!

SCRAP RUSH!! mette te e i tuoi amici in un’arena piena di blocchi di metallo che potrebbero ricordare classici come Bomberman. Invece di bombe, raccogli rottami, trasformali in blocchi, lanciali in linea retta per schiacciare i tuoi avversari tra loro e il muro per afferrare i loro scarti mentre schivi gli attacchi di altri giocatori! A seconda della modalità di gioco, vince l’ultimo in piedi del robot o quello con il maggior numero di scarti.

SCRAP RUSH!! sarà rilasciato nel mese di giugno 2019 su Nintendo Switch e PC.