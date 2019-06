Citizens of Space, è pronto per il decollo il 18 giugno

Attenzione terrestri! Citizens of Space è pronto al decollo per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam per PC il 18 giugno 2019! Il seguito dell’apprezzatissimo titolo del 2015 Citizens of Earth potrà contare su un nuovo sistema di combattimento, meccaniche di reclutamento più profonde e una miriade di mondi unici da esplorare!

In qualità di neo eletto ambasciatore terrestre nella Federazione Galattica dei Pianeti, tutto sembra andare a gonfie vele, finché non arrivi al quartier generale della federazione per la tua prima assemblea e scopri che la Terra, proprio il pianeta che dovresti rappresentare, è scomparsa! Senza lavoro (e senza una casa), spetterà a te reclutare cittadini di tutta la galassia per scoprire cosa sia successo e chi ne sia responsabile, in maniera tale da tornare al tuo lavoro tranquillo come ambasciatore!

Caratteristiche di Citizens of Space:

Cittadini, uniti! – Puoi scegliere tra oltre 40 cittadini reclutabili, tutti disponibili in ogni momento della storia, e ognuno con un suo ruolo specifico sia in combattimento, sia fuori. Tutte le meccaniche sono state rese più semplici per farti spendere meno tempo nella gestione e farti concentrare sul condurre i cittadini!

– Metti alla prova le tua abilità con il nuovo sistema di combattimento in cui padroneggiare il tempismo dei minigiochi basati sui riflessi può fare la differenza tra una vittoria sul filo del rasoio e una sconfitta bruciante. Nuovi mondi da esplorare – Non è solo la Terra a essere in pericolo! Parti dal tuo pianeta natale per esplorare una grande varietà di mondi stravaganti e divertenti, tutti caratterizzati da uno stile grafico vivido e ambienti brulicanti di vita.

Citizens of Space sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Steam a partire dal 18 giugno 2019, al prezzo di 14,99 €.