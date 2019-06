Nintendo svela i giochi presenti all’E3 2019 e gli eventi che sta organizzando

Nintendo of Europe ha annunciato oggi che dal 16 ottobre 2015 verrà ridotto il prezzo al rivenditore della console portatile Nintendo 2DS, come parte di un’iniziativa globale di riduzione dei costi. In virtù di ciò, il bundle Nintendo 2DS (la console portatile più economica di casa Nintendo) più un gioco sarà disponibile al consumatore a meno di €99, offrendo un beneficio ancora maggiore.

Lo stesso giorno, Nintendo ripubblicherà una selezione di cinque popolarissimi giochi per Nintendo 3DS (giocabili anche su Nintendo 2DS) che si aggiungerà, per la prima volta, alla serie Nintendo Selects, la linea che propone alcuni dei giochi Nintendo più amati a prezzi vantaggiosi. Con oltre 20 titoli classici Wii già disponibili nella sezione Nintendo Selects per Wii e Wii U, l’offerta si amplierà e crescerà ulteriormente con l’aggiunta dei primi titoli per Nintendo 3DS e 2DS, console che hanno venduto oltre 3,8 milioni di unità combinate in tutta Europa: The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, Star Fox 64 3D, Nintendogs + Cats, Yoshi New Island e Mario Party: Island Tour.

I titoli per Nintendo 3DS e 2DS che faranno parte della linea Nintendo Select:

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds: questa avventura nel regno di Hyrule segue gli eventi narrati nel titolo The Legend of Zelda: A Link to the Past, uscito nel 1992 su Super NES. Dotato di nuovi oggetti e dell’abilità di muoversi sui muri come se fosse un dipinto, Link deve superare ostacoli pericolosi cercando di riportare la pace in due mondi molto diversi.

Star Fox 64 3D: il team di Star Fox torna per completare una delle sue più grandi missioni, uscita originariamente in Europa con il titolo Lylat Wars. Polverizza i nemici mentre attraversi in volo città in rovina e dense nubi di meteoriti, e sfida gli amici nella modalità multigiocatore locale in questo sparatutto 3D pieno d’azione.

Nintendogs + cats: hai mai desiderato di giocare con gattini e cagnolini sul palmo della mano? Prenditi cura di cuccioli di diverse razze, addestrali, falli competere in diverse sfide e attività e vestili con tutta una serie di accessori. È possibile scegliere diverse razze all’inizio di ciascuna delle tre versioni del gioco: Bulldog francese, Barboncino nano e Golden retriever. Tutte le razze possono essere sbloccate in ogni versione.

Yoshi’s New Island: Yoshi e Baby Mario si riuniscono per un’avventura a piattaforme dinamica in classico stile Yoshi, completamente immersa in un’atmosfera sognante. Guardati intorno per scovare gli innumerevoli oggetti collezionabili, e distruggi gli ostacoli con i nuovi mega ovoni.

Mario Party: Island Tour: un party pieno di sorprese nelle tue tasche! Tuffati in 80 nuovi e spassosi minigiochi e condividi il divertimento con i tuoi amici tramite la modalità Download, che consente a quattro persone di giocare insieme con una sola scheda di gioco.

L’offerta Nintendo per il Natale si preannuncia davvero interessante, con una proposta di grande valore economico che, dal 16 ottobre 2015, coinvolgerà sia la console portatile Nintendo 2DS che alcuni dei titoli più di successo dell’ultimo periodo. […] Continua