Milan Games Week Indie: i videogiochi presenti all’evento della nona edizione

Gli studi di sviluppo di videogiochi italiani tornano grazie ad AESVI, l’Associazione di categoria che rappresenta l’industria videoludica italiana, a Milan Games Week powered by TIM, l’evento gaming più importante in Italia organizzato da Fandango Club. Per il settimo anno consecutivo, infatti, sarà presente Milan Games Week Indie, lo showcase della manifestazione dedicato ai prodotti made in Italy che nelle scorse edizioni ha conquistato il pubblico di videogiocatori. L’Associazione ha selezionato 20 videogiochi realizzati da altrettanti studi di sviluppo italiani per offrire loro la fantastica opportunità di partecipare all’evento in maniera totalmente gratuita all’interno di Milan Games Week Indie.

A questi studi che hanno risposto alla call pubblica aperta nei mesi scorsi si aggiungeranno altri nomi importanti del panorama indie italiano e internazionale, che saranno presenti nell’area con un totale di 30 videogiochi da provare in prima persona. Tanti prodotti di tanti generi differenti: dagli action ai platform, passando per i giochi di ruolo, i titoli narrativi e quelli educativi sviluppati per PC, mobile e console – saranno disponibili anche alcune demo da provare su una speciale piattaforma pensata per videogiocatori non vedenti. E tra modalità singleplayer e multiplayer, sia cooperative che competitive, il divertimento sarà assicurato per ogni tipologia di videogiocatore. Il tutto arricchito, come ogni anno, dalla possibilità unica di incontrare gli sviluppatori presenti e approfondire con loro la nascita e il lavoro di creazione dei titoli esposti.

Si rinnova anche quest’anno la presenza di Unreal Engine a Milan Games Week powered by TIM. Sjoerd De Jong e Mario Palmero, Unreal Engine Evangelist, saranno presenti all’interno di Milan Games Week Indie per incontrare tutti gli sviluppatori interessati a scoprire le novità sull’ecosistema Unreal Engine. E al termine del primo giorno di manifestazione, venerdì 27 settembre alle ore 18.30, terranno un talk aperto a sviluppatori e studenti di game development dal titolo: The Unreal Engine and our 2019 efforts to help developers succeed. Prossimamente verranno rese disponibili tutte le informazioni sul talk e i dettagli per registrarsi alla conferenza.

Appuntamento da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2019 a Fiera Milano Rho per la nona edizione di Milan Games Week powered by TIM! Tutti gli aggiornamenti e le novità sulla manifestazione sono disponibili sul sito www.milangamesweek.it, su Facebook e su Twitter (@MilanGamesWeek).

Milan Games Week Indie 2019 ospiterà i seguenti videogiochi:

• Abisso sviluppato da 906 Games

• Bad Neighbours sviluppato da Team Paluso

• Blind Console sviluppato da Novis

• Bookbound Brigade sviluppato da Digital Tales

• CARRUMBLE sviluppato da 3DClouds

• Forgotten Hill Disillusions sviluppato da FM Studio

• Fractured sviluppato da Dynamight Studios

• Guntastic sviluppato da Ludicrous Games

• Houdini Redux sviluppato da LifeLit Games

• Impara l’Inglese con Antura sviluppato da Video Games Without Borders

• Interrogation sviluppato da Critique Gaming Studio

• Marble Garden sviluppato da Omnisir Studio

• Ofree sviluppato da Ofree

• Omen Exitio: Plague sviluppato da Tiny Bull Studios

• Paradise Away sviluppato da Awakening Studio

• Project Starship X sviluppato da Panda Indie Studio

• Relow sviluppato da Tommaso Romanò

• Seven: Inheritance of the Evil One sviluppato da TIZ Developer

• Still There sviluppato da GhostShark Games

• Super Cane Magic Zero sviluppato da Studio Evil

• Syder Arcade sviluppato da Studio Evil

• Ten Endless Nights sviluppato da Kibou Entertainment

• The Adventure of Captain Potato sviluppato da Graa

• The Hand of Glory sviluppato da Madit Entertainment

• Try ‘n Cry sviluppato da Crystalia Games

• Virulent Addiction sviluppato da HighStoneGames

• Woodle Tree: 2 Deluxe sviluppato da Chubby Pixel

• WrldCraft sviluppato da Running Pixel

• WunderBO sviluppato da Melazeta

• Xevorel sviluppato da Amberaxe