In roadmap una serie di DLC pronti per il pluri-premiato videogioco Control

Il publisher internazionale di videogiochi 505 Games e il celebre studio di sviluppo Remedy Entertainment, Plc. hanno annunciato oggi che una serie di contenuti post-lancio sono in arrivo per pluri-premiato videogioco Control. Questo titolo disponibile dal 27 agosto per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC (via Epic Games Store) è stato descritto dalla stampa come “uno dei migliori videogiochi del 2019” (TIME Magazine), “un titolo di cui parlerà ancora per generazioni” (GamesRadar), “visivamente sbalorditivo” (Entertainment Weekly) e “il migliore videogioco sviluppato da Remedy” (VG247).

Qui di seguito una descrizione dei contenuti che verranno resi disponibili per Control:

Photo Mode: Remedy è al lavoro per realizzare, questo autunno, una nuova modalità gratuita che permetterà ai giocatori di scattare delle splendide foto di Jesse all’interno della Oldest House.

Remedy è al lavoro per realizzare, questo autunno, una nuova modalità gratuita che permetterà ai giocatori di scattare delle splendide foto di Jesse all’interno della Oldest House. Nuova Modalità di Gioco: A dicembre verrà rilasciata la modalità Expeditions che includerà nuovi contenuti in cui Jesse dovrà aiutare Arish, il Responsabile della Sicurezza, a esplorare la misteriosa “Formation” e i suoi dintorni. Qui si cela una delle più impegnative sfide all’interno della Oldest House. Questo contenuto sarà gratuito per tutti i giocatori.

A dicembre verrà rilasciata la modalità Expeditions che includerà nuovi contenuti in cui Jesse dovrà aiutare Arish, il Responsabile della Sicurezza, a esplorare la misteriosa “Formation” e i suoi dintorni. Qui si cela una delle più impegnative sfide all’interno della Oldest House. Questo contenuto sarà gratuito per tutti i giocatori. Espansioni: Nel 2020 verranno rilasciate due espansioni a pagamento, “Fondamenta” e “EMA”, entrambe includeranno nuove missioni, nuovi team, nuovi nemici e nuove meccaniche di gioco e saranno ambientate in nuove zone all’interno della Oldest House. Fondamenta approfondirà la storia della Oldest House. Su richiesta del misterioso Board, Jesse dovrà scoprire cosa si cela nei sotterranei del palazzo del Federal Bureau of Control. La seconda espansione, chiamata EMA , avrà luogo in una nuova zona della Oldest House, il Settore Investigazioni, dove il Bureau studia attentamente gli Eventi del Mondo Alterato.

Nel 2020 verranno rilasciate due espansioni a pagamento, “Fondamenta” e “EMA”, entrambe includeranno nuove missioni, nuovi team, nuovi nemici e nuove meccaniche di gioco e saranno ambientate in nuove zone all’interno della Oldest House.

La Digital Deluxe Edition di Control per PlayStation 4 (€79.99), includerà queste due espansioni, tutti i contenuti dell’edizione standard PlayStation 4, la missione extra “Isolamento” e l’esclusiva Attrezzatura di Risposta Urbana per Jesse. Per i giocatori che hanno già acquistato Control per PS4 è possibile prenotare il Season Pass che includerà entrambe le espansioni non appena verranno rilasciate.

Ogni espansione potrà essere acquistata singolarmente al lancio, il season pass e le espansioni saranno disponibili per l’acquisto anche per Xbox One e PC. Il Season Pass e l’espansione Fondamenta saranno disponibili per l’acquisto su queste due piattaforme dopo il lancio su versione PlayStation 4. L’espansione EMA verrà rilasciata invece contemporaneamente per tutte le piattaforme.