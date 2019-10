Fortnite è stato davvero chiuso definitivamente? La stagione 11 dov’è finita?

La Stagione 10 di Fortnite si è conclusa con un grande evento in-game che come tutte le stagioni si concludeva con il conto alla rovescia per una nuova mappa, ma qualcosa è andato storto. Gli sviluppatori di Epic Games hanno intitolato questa stagione “The End”.

Quello che è successo qualche verso le ore 20 del 13 ottobre è a dir poco sconcertante: come previsto in ogni fine stagione parte il conto alla rovescia, un visitatore misterioso ha lanciato un razzo che ha creato una spaccatura nel cielo, successivamente cade una meteora sull’isola che inghiotte tutti e tutto in un buco nero.

Gli account di Epic hanno smesso di funzionare e Fornite è rimasto irraggiungibile.

Cosa è successo veramente? Fortnite è stato davvero chiuso definitivamente?

Epic non ha ancora annunciato quando inizierà ufficialmente la Stagione 11, ma sappiamo una cosa che porterà la nuova stagione: i robot. Come parte delle sue recenti modifiche al matchmaking, Epic afferma che introdurrà gli avversari controllati dall’IA a Fortnite a partire dalla prossima stagione per aiutare i giocatori ad affinare le proprie abilità.

Vi lasciamo all’ultima notizia su twitter:

We are aware that some folks are unable to login to the Epic Games launcher and are working on getting the service back to normal. As a work around, you can elect to skip login to access games that don’t require you to be online. pic.twitter.com/Ql1MgnWtmE

