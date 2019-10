Brain Training del Dr. Kawashima presto arriverà su Nintendo Switch

Preparati a sfidare il tuo cervello in vari modi con per Nintendo Switch , in arrivo in Europa il 3 gennaio 2020, in esclusiva per Nintendo Switch. Divertiti con nuovi esercizi, alcuni dei quali utilizzano la Telecamera IR di movimento del Joy-Con destro, oppure allenati con gli esercizi classici dei precedenti titoli Brain Training usando uno stilo (incluso nella versione pacchettizzata) o anche solo un dito. Guarda il gioco in azione nel nuovo trailer di Brain Training del Dr Kawashima per Nintendo Switch.

Metti alla prova le tue abilità con un assortimento di esercizi e test in diversi stili di gioco, ad esempio tenendo la console Nintendo Switch in posizione verticale e usando uno stilo o un dito, oppure usando la Telecamera IR di movimento del Joy-Con destro, che rileva la forma delle dita dei giocatori. Di seguito alcuni dei contenuti che troverai nel gioco:

Calcolo Digitale: Risolvi i problemi di matematica usando le dita. Anche se conosci la risposta nella tua testa, dovrai reagire rapidamente!

Sudoku: Divertiti con il classico puzzle numerico.

Calcolo: Quanto velocemente puoi fare semplici somme una dopo l’altra?

Morra Cinese (Test): Cerca di vincere – e perdere – usando le dita a suon di Carta, Forbice e Sasso.

Parole Scomposte: Combina lettere per formare parole.

Memoria Fotografica: Ricorda la foto precedentemente visualizzata.

Doppia Sfida: Salta gli ostacoli mentre scegli il numero più grande.

Con un Joy-Con ciascuno, sfida gli amici e la famiglia selezionando vari tipi di allenamento. Tra questi:

Contauccelli : Gareggia per contare i volatili il più velocemente possibile.

: Gareggia per contare i volatili il più velocemente possibile. Contacubi: Competi per provare a ricordare il numero delle scatole.

Calcola la tua età cerebrale eseguendo una serie di esercizi che mettono alla prova la velocità di elaborazione, la memoria a breve termine e l’autocontrollo. Pensi di poter fare meglio dei tuoi amici e familiari? Assicurati di fare allenamento quotidiano impostando un allarme con cui Nintendo Switch ti avviserà, anche se la console è in modalità riposo. Puoi anche condividere i risultati con la tua famiglia attraverso il servizio E-mail di Brain Training*** per far sapere loro come stai progredendo.

È in programma anche l’organizzazione di Campionati Mondiali di Brain Training. Ulteriori informazioni saranno rivelate in futuro.

Preparati a sfidare il tuo cervello in vari modi con Brain Training del Dr. Kawashima per Nintendo Switch, in in Europa il 3 gennaio 2020.