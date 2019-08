Dog Duty il videogioco ispirato da Commandos e G.I. Joe è ora disponibile

Divertente, frenetico e basato su tattiche in tempo reale, Dog Duty sarà pubblicato da SOEDESCO su Steam ed è ora disponibile in Accesso anticipato. Con il gioco ormai entrato nella sua fase finale di sviluppo, Zanardi&Liza ha fatto squadra con SOEDESCO per ritoccare e migliorare ulteriormente il gioco in base ai desideri dei giocatori. Zanardi&Liza è uno studio di sviluppo indipendente brasiliano che si è dedicato con passione alla creazione di Dog Duty che, ad oggi, rappresenta il suo progetto più ambizioso. Ha tratto ispirazione da giochi e serie come Commandos e G.I. Joe.

Una missione volta all’octa-sterminazione

In Dog Duty il giocatore prende il controllo di squadre formate da tre personaggi che portano caos, distruggono impianti e sconfiggono octa-boss malvagi. Il giocatore gode della libertà di vagare sulla mappa e di combattere a bordo di qualsiasi veicolo trovi sul proprio cammino, che sia una macchina blindata o una barca. La missione è chiara e semplice: Distruggere l’octa-carro nel deserto, l’octa-plano che è stato visto per l’ultima volta nei pressi del fiume e l’octa-jumper che si trova nell’area paludosa. La distruzione di un avamposto ha ripercussioni sugli altri avamposti, interrompendo la fornitura di armi, di armature e di altre octa-risorse. Dopo aver sconfitto perfidi boss, è l’ora di sgominare il pericoloso comandante Octopus nella sua capitale fortificata.

Dog Duty in breve

Mettiti al comando di una squadra di disadattati che decide di sfidare un tale comandante Octopus, un cattivone a capo di un intero esercito che mina la pace mondiale. In questo videogioco tattico in tempo reale il giocatore si lancia in combattimento e sfrutta la strategia della guerriglia brutale per eliminare questo octa-farabutto. Dando battaglia a bordo di veicoli in corsa, il giocatore viaggia di isola in isola per liberare gli avamposti e sconfiggere boss malvagi a bordo dei loro folli octa-macchinari. Fai fuori quei calamaracci, ma fai attenzione: sono armati fino al collo.

Caratteristiche