Koch Media acquisisce lo sviluppatore e publisher italiano Milestone

Koch Media GmbH, sussidiaria di THQ Nordic AB, ha stipulato oggi un accordo per acquisire Milestone s.r.l., sviluppatore e publisher leader nel genere racing, con base a Milano, che vanta nel suo portfolio titoli di successo come MotoGP e Supercross.

L’acquisizione comprende lo studio di sviluppo e tutti i diritti di proprietà intellettuale.

“Entrare a far parte della famiglia Koch Media è un passo importante per il nostro studio. Essendo stato gestito come un’azienda a conduzione familiare, costruito sull’entusiasmo dei membri del suo team e specializzato in racing game, siamo lieti di portare la nostra esperienza e conoscenza nel gruppo aziendale, impegnandoci ad acquisirne anche al di fuori del nostro DNA principale. Siamo sicuri che la combinazione delle nostre esperienze rafforzerà la nostra posizione nel nostro segmento di mercato e ci aiuterà ad offrire giochi sempre più entusiasmanti per i nostri fan, estendendo le frontiere del genere racing nel settore videoludico “, ha dichiarato Luisa Bixio Vice President di Milestone s.r.l.



Dr. Klemens Kundratitz, CEO presso Koch Media GmbH ha aggiunto: “Siamo felici di dare il benvenuto al team di Milestone nella nostra compagnia. Dopo una lunga collaborazione nell’ambito distributivo in alcuni territori Koch selezionati, sono sicuro che combinando le conoscenze delle nostre società, si apriranno delle nuove e straordinarie opportunità all’interno di un mercato chiave dell’industria videoludica. Sono più che convinto che la motivazione e la passione che guidano il team di Milestone e il suo forte valore all’interno del segmento racing, siano una solida base per i progetti futuri. L’esperienza in titoli con licenze ufficiali come MotoGP e quella nella pubblicazione e sviluppo di proprie IP come RIDE, costituiscono un’eredità importante nel genere racing, che ci aiuterà ad ampliare il nostro portfolio e ci rafforzerà per il futuro.”

Milestone è una software house fondata originariamente nel 1994 con il nome Graffiti. Dal 1996, l’azienda di famiglia, che conta circa 200 dipendenti, è conosciuta come Milestone.

Negli anni, Milestone ha prodotto titoli racing leggendari come Screamer per Virgin, la serie The Superbike per Electronic Arts e WRC per Black Bean, solo per citarne alcuni. Nel 2011/12 Milestone ha avviato la propria attività di publishing di IP su licenza ufficiale con la serie MotoGP. Grazie alla continua crescita e all’esperienza maturata dal team Milestone, il 2013 ha segnato l’ingresso della serie MXGP. La società ha invece lanciato il suo primo franchise, Ride, nel 2015, aggiungendo poi la serie ufficiale Monster Energy Supercross nel 2018. L’attuale line-up è costruita attorno ai tre brand annuali MotoGP, Supercross e MXGP e alla pubblicazione biennale dell’IP di proprietà, RIDE. Tre ulteriori IP, non ancora annunciate, che dovrebbero essere lanciate nel 2021, sono la prova dell’ulteriore crescita dell’azienda insieme ai suoi principali prodotti nel genere in cui è specializzata.

RIDE:

Ride è l’IP di maggior successo di Milestone e dal 2015 rappresenta l’incarnazione dell’esperienza definitiva su due ruote nei videogiochi. Con una forte fan base, il terzo capitolo è stato pubblicato nel 2018, con oltre 300 moto con licenza ufficiale e migliaia di accessori per la personalizzazione. Il lancio di RIDE 4 è previsto per il 2020 e includerà un sistema di intelligenza artificiale neurale innovativo e nuove classi di veicoli.

MotoGP:

MotoGP è il franchise più duraturo nella storia di Milestone, a partire dal 2007. MotoGP19 è stato pubblicato recentemente ed è stato acclamato dalla critica e dai fan.

A.N.N.A. (artificial neural network agent) ha giocato un ruolo chiave nel successo del titolo, simulando l’apprendimento degli NPC e garantendo un’esperienza unica ad ogni corsa. L’implementazione di questa nuova forma di intelligenza artificiale in un videogioco è un risultato unico e senza eguali per Milestone. MotoGP è un noto franchise negli eSport e attira l’attenzione in tutto il mondo con oltre 15.000 partecipanti all’anno e importanti sponsor come Michelin, BMW e Red Bull a supporto delle competizioni.

MXGP:

MXGP è il campionato mondiale di motocross con licenza ufficiale di Youthstream. Il prossimo capitolo della storia del franchise uscirà a breve e includerà nuove funzionalità come l’editor dei brani e il supporto completo per la personalizzazione di piloti e veicoli.

Supercross:

Monster Energy Supercross, licenziato da Feld, è lo sport motociclistico più importante negli Stati Uniti. Con i due capitoli precedentemente pubblicati, il franchise ha venduto 1 milione di copie e Supercross 3 ha un lancio previsto nel 2020. Sarà il primo gioco di Milestone ad approdare su Google Stadia.