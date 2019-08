Daymare: 1998 come previsto uscirà a settembre

Daymare: 1998 ricrea l’atmosfera delle opere più amate della fine del millennio e ti pone nel mezzo di una storia familiare ma fresca. La trama si svolge attraverso gli occhi di più personaggi, mettendo i giocatori nei panni di diverse personalità che li guideranno attraverso le loro teorie e dubbi sulla situazione. Grazie al backtracking, alla gestione delle munizioni, agli oggetti da collezione, ai puzzle ambientali e al livello generale di difficoltà, i giocatori possono tornare indietro di un paio di decenni, dove, nel loro primo vero incubo, saranno raffreddati fino all’osso.

L’incubo vive nell’annuncio della data di uscita Trailer di Daymare: 1998. Dai un’occhiata al trailer e incontra Sam, il secondo dei tre personaggi principali del gioco.

A differenza di Liev, che era stato introdotto nel trailer precedente, Sam è quello che chiameresti “un ragazzo normale”. Gli piacciono i vicini e non ha aspirazioni personali per raggiungere la ricchezza o la fama. Ma è affidabile e fa ciò che deve essere fatto. Sam è anche un rispettato cittadino di Keen Sight, in parte a causa del suo lavoro come Forest Ranger. Tuttavia, c’è un limite a quanto credito si può prendere per guardare l’orizzonte e passeggiare attraverso i boschi per assicurarsi che gli alberi siano ancora in piedi.

Tuttavia, Sam è un marito amorevole che adora sua moglie. Se non fosse per le sue condizioni e il suo bisogno di gestirlo con le pillole, sarebbe probabilmente il ragazzo più felice della Terra. Ma non è quello che doveva essere. Non dopo aver incrociato le strade con H.A.D.E.S. Sam era pensato per qualcosa di più. Non per se stesso, nemmeno per la donna che ama, ma per l’intera città di Keen Sight.

Invader Studios, Destructive Creations e All in! Games sono tre partner criminali che hanno il piacere orribile di portare Daymare: 1998 sul tuo PC. Dai un’occhiata alla nuovissima demo GRATUITA su Steam (https://store.steampowered.com/app/842100/Daymare_1998/) e dai un’occhiata a ciò che si nasconde in una cittadina apparentemente poco appariscente, invasa da terrificanti creature che una volta abitava la zona come gente comune.

INFORMAZIONI SUL GIOCO:

Daymare: 1998 è un gioco horror di sopravvivenza in terza persona con meccaniche di sopravvivenza hardcore e nemici irremovibili. Richiede un approccio strategico al combattimento e ai puzzle e offre una prospettiva multi-personaggio della storia, rivelando una conoscenza profonda e oscura.

La scena è ambientata con una struttura di ricerca segreta, un’arma chimica mortale e uno speciale team di sicurezza incaricato di indagare su un incidente con il potenziale per diventare più di una normale violazione della sicurezza. Segui i passi di un soldato d’élite, un pilota di elicotteri e un ranger della foresta mentre svolgono i loro ruoli in un evento che trasforma una piccola città pacifica in una zona morta e i suoi cittadini in mostri assetati di sangue. Prendi prima le creature e poi cerca eventuali indizi o prove che puoi mettere insieme per dare un senso al caos. Tieni traccia del tuo inventario, poiché le risorse saranno scarse! Tutto può succedere quando i tuoi incubi diventano reali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

POV multi-personaggio: guarda la storia da diverse angolazioni e scopri la verità;

Nemici spaventosi: resi dettagliatamente con animazioni e smembramenti realistici;

Realistico HUD: controlla l’inventario, lo stato e la posizione di un determinato equipaggiamento;

Puzzle ambientali: orientarsi non è sempre facile, quindi cerca indizi;

Meccanica classica: munizioni e punti di salvataggio limitati, backtracking, oggetti da collezione, nemici difficili e altro;

Grafica ed effetti moderni: non tutto è vecchio stile, grazie a Unreal Engine 4;

Vivi gli anni ’90: il gioco è un omaggio all’epoca, con tonnellate di riferimenti.

Daymare: 1998 uscirà su Steam il 17 settembre di quest’anno. Il gioco avrà un costo di $ 29,99 / € 29,99. Gli sviluppatori hanno pubblicato oggi una demo gratuita su Steam in cui i giocatori possono provare il gioco prima di acquistarlo. Daymare: 1998 uscirà anche su PlayStation 4 e Xbox One. La data di uscita per queste piattaforme sarà annunciata a breve.