Vivi un mix tra un romanzo visivo e un gioco di avventura investigativa con Root Letter: Last Answer

In preparazione all’imminente lancio di Root Letter: Last Answer, PQube e lo sviluppatore Kadokawa Games mettono in evidenza gli elementi interattivi dell’emozionante romanzo visivo. I giocatori che si aspettano un’esperienza esclusivamente passiva saranno sorpresi: Root Letter: Last Answer è un accattivante mix tra un romanzo visivo e un gioco di avventura investigativa!

Il titolo conclude la storia di Aya Fumino in una versione migliorata con nuove funzionalità il 30 agosto in Europa e il 3 settembre in Nord America per Nintendo Switch e PlayStation 4. I preordini per la versione digitale sono ora disponibili su eShop.

L’edizione Day One, che include un bellissimo artbook di 100 pagine con opere inedite, sarà disponibile il 30 agosto in Europa e in un secondo momento in Nord America.

Viaggia attraverso la pittoresca Shimane Prefecture

Nella tua missione per scoprire cosa è successo al tuo ex amico di penna Aya, devi visitare la sua città natale e gli ex amici. Ogni luogo e persona che incontri è un importante pezzo del puzzle di cui avrai bisogno per capire il mistero intorno alla sua morte. Quale area esaminerai per prima?

Trova indizi e gestisci il tuo inventario

Quando visiti le location iconiche di Shimane, tieni d’occhio indizi e oggetti! Puoi scoprirli con lo strumento Lente d’ingrandimento, che sarà importante per progredire nella storia e può essere usato come leva quando si confrontano gli ex amici e conoscenti di Aya.