CD PROJEKT RED annuncia che Cyberpunk 2077 approderà su Stadia

I giocatori potranno divertirsi con il coinvolgente gioco di ruolo in prima persona, la sua narrativa matura e la grafica all’avanguardia su dozzine di dispositivi supportati.

Cyberpunk 2077 è una storia di azione e avventura ambientata nel mondo aperto ambientata in Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dal glamour e dalle modificazioni del corpo. Giochi come V, un fuorilegge mercenario che insegue un impianto unico nel suo genere che è la chiave dell’immortalità. Puoi personalizzare il cyberware, lo skillset e lo stile di gioco del tuo personaggio ed esplorare una vasta città in cui le tue scelte modellano la storia e il mondo che ti circonda.

Cyberpunk 2077 uscirà il 16 aprile 2020, per PC, Xbox One e PlayStation 4. La versione di Google Stadia verrà lanciata lo stesso anno – ulteriori dettagli saranno resi disponibili in un secondo momento.