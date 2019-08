inXile entertainment svela al Gamescom un nuovo trailer gameplay di Wasteland 3

Deep Silver ha annunciato oggi che la pubblicazione di Homefront: The Revolution è prevista per il 17 maggio 2016 in Nord America e per il 20 maggio 2016 in tutti gli altri territori.

Una versione Closed Beta di Homefront: The Revolution, in esclusiva per Xbox One, verrà resa disponibile nel corso del mese di febbraio.

L’accesso alla versione Closed Beta è limitato. L’unico modo per avere la possibilità di provarla è ottenere un Gettone Xbox One Beta. Nelle prossime settimane, Deep Silver e Xbox offriranno svariate opportunità per ottenere i Gettoni Xbox One Beta.

Il modo migliore per ottenerne uno e per restare sempre aggiornati sui nuovi sviluppi è registrarsi sul sito ufficiale di Homefront all’indirizzo www.Homefront-Game.com

Per celebrare l’annuncio, Deep Silver ha anche reso disponibile il primo trailer di gameplay dedicato a Homefront: The Revolution.

“Questa è Philadelphia” presenta uno spaventoso spaccato della città occupata nel 2029 e una panoramica sulle brutali forze di polizia che pattugliano le Zone gialle.

Molto diverse dalle Zone rosse, devastate dalla guerra, e dalle Zone verdi, altamente militarizzate, le Zone gialle sono densamente popolate e garantiscono a tutti gli aspiranti Combattenti Liberi una sfida unica e inedite soluzioni di gameplay.

Per ulteriori informazioni e per tutti gli ultimi aggiornamenti su Homefront: The Revolution e la rispettiva versione Closed Beta seguiteci su Twitter e su Instagram, @HomefrontGame, o su Facebook all’indirizzo Facebook.com/HomefrontGame. […] Continua