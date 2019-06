ASUS annuncia le sue nuove cuffie ovvero le ROG Delta Core

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia l’arrivo in Italia delle cuffie ROG Delta Core, nuovo headset della fortunata serie gaming che vanta la certificazione Hi-Res Audio di Sony e si distingue per un comfort eccezionale e versatilità di utilizzo.

L’esclusivo driver ASUS Essence, la camera sigillata ermeticamente e la tecnologia ASUS Signal Diversion per la separazione dei segnali audio, garantiscono audio ad alta definizione, con suoni cristallini e bassi profondi e intensi per un’esperienza di gioco incredibilmente immersiva. Il padiglione ergonomico a forma di D insieme con l’imbottitura ROG Hybrid sono garanzia di comfort elevato anche per lunghe sessioni di gioco.

ASUS ROG Delta Core è disponibile al prezzo consigliato di 99,99 € IVA inclusa in anteprima da MediaWorld nei negozi fisici e online.