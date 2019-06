In esclusiva su Amazon è ora disponibile in Italia “Lyra Voice”

ASUS annuncia la disponibilità in Italia di Lyra Voice, una soluzione di rete domestica all-in-one che integra le funzionalità di un router Wi-Fi AiMesh802.11ac (Wi-Fi 5), di Amazon Alexa e di speaker stereo Bluetooth. Lyra Voice elimina il problema di avere router e speaker separati, aiutando a mantenere la casa libera dal disordine. Con Lyra Voice, gli utenti possono godere di un Wi-Fi veloce e stabile in tutta la casa, ascoltare musica in streaming sfruttando gli speaker stereo dall’eccezionale qualità audio ed essere aggiornati con notizie e podcast. È possibile inoltre controllare i dispositivi smart-home presenti in casa tramite controllo vocale e sfruttare tutti i numerosi vantaggi offerti da un assistente virtuale sempre a disposizione. Lyra Voice permette di mantenere la propria rete in totale sicurezza e sempre sotto controllo grazie alla funzione AiProtection Pro sviluppata da Trend Micro e le avanzate funzioni di parental control.

ASUS Lyra Voice è disponibile attualmente in esclusiva su Amazon al prezzo consigliato di 289,00€ IVA inclusa.