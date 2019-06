Tom Clancy’s The Division 2 ecco i dettagli del post lancio per il primo anno

Ubisoft ha annunciato maggiori dettagli sul programma per il primo anno di Tom Clancy’s The Division 2.

Il gioco è attualmente disponibile per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, ma Tom Clancy’s The Division 2 sarà disponibile anche sulla piattaforma di gioco di nuova generazione Stadia e Uplay+, il servizio in abbonamento di Ubisoft per Windows PC.

Per provare l’avvincente gameplay del nuovo titolo, questo weekend (13-16 giugno) sarà possibile giocare gratuitamente a The Division 2 su tutte le piattaforme.

Il primo anno di contenuti post lancio gratuiti includerà tre episodi con missioni basate sulla storia, che porteranno gli agenti dove tutto è iniziato. I nuovi episodi saranno disponibili da qui al prossimo anno, ognuno con nuove zone, modalità, ricompense, specializzazioni, equipaggiamenti e armi insolite:

Episodio 1 Dintorni di D.C.: Spedizioni – Luglio 2019: L’Episodio 1 è fortemente basato sull’esplorazione. Infatti, gli agenti potranno esplorare la periferia e le aree boschive di Washington DC, oltre a scoprire gli 11 biomi del Washington National Zoo. La caccia è aperta per trovare il leader dei Reietti e il Presidente Ellis.

L’Episodio 1 includerà anche le nuove Spedizioni, a cui i giocatori dovranno partecipare ogni settimana per avanzare attraverso le diverse ali del Trinity College.

Episodio 2 Pentagono: L’ultimo castello – Autunno 2019: nell’Episodio 2, ambientato al Pentagono, i giocatori saranno impegnati ad affrontare un’emergenza in DC. I Black Tusk continuano a seminare il caos in città e sarà compito degli agenti fermarli. Nelle missioni principali dell’Episodio 2, i giocatori dovranno quindi combattere per difendere il Pentagono e i suoi segreti dai Black Tusk.

L’Episodio 2 riproporrà uno dei contenuti più impegnativi finora rilasciati, il nostro secondo Raid per 8 giocatori. Questa volta, gli agenti si avventureranno nel cuore di una fonderia, dove affronteranno alcuni combattimenti epici fra colate roventi e fiumi di metallo fuso

Episodio 3 – Inizio 2020: nell’Episodio 3 ci sarà una resa dei conti che porterà i giocatori a Coney Island. Gli agenti dovranno portare a termine nuove sfide mentre cercheranno di fermare un nemico familiare e affronteranno la peggiore minaccia di sempre.

Gioca gratuitamente a Tom Clancy’s The Division 2 su PC o console durante il weekend gratuito, che si terrà dalle 9:00 CEST del 13 giugno alle 9:00 CEST del 17 giugno. Inoltre, Tom Clancy’s The Division 2 sarà anche scontato (con sconti fino al 35% dal 7 al 24 giugno), consentendo ai giocatori di continuare la propria avventura al termine del weekend gratuito a un prezzo inferiore. Con l’acquisto del gioco sarà possibile conservare i propri progressi.