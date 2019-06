SEGA e ATLUS ecco cosa stanno preparando per l’E3 2019

SEGA e ATLUS si stanno preparando per uno spettacolo ricco di giochi e di attività indimenticabili per l’E3 2019! Dall’11 al 13 giugno al Booth #4800 nella West Hall del Los Angeles Convention Center, i partecipanti dell’E3 che visiteranno lo show floor saranno tra i primi a poter provare una serie di videogiochi.

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020, giocabile per la prima volta!

In testa c’è Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020! Nell’ultimo titolo dell’amata serie crossover di Mario & Sonic, i giocatori potranno vivere insieme gli eventi dei Giochi Olimpici, esclusivamente su Nintendo Switch con molti dei personaggi preferiti dai fan. E parlando di fan-favorite…

Gameplay di SEGA Mega Drive Mini per tutti!

I visitatori del nostro booth potranno provare il SEGA Mega Drive Mini! Siediti nel nostro angolo a tema retrò e gioca i tuoi titoli Mega Drive preferiti, prima dell’uscita mondiale del 19 settembre! Posto occupato? Bene, perché non passare un po’ di tempo con il nostro GIGANTESCO controller funzionante del SEGA Mega Drive!

Arrampicata indoor

I partecipanti dell’E3 possono mettere alla prova la loro forza e resistenza con il nostro muro di arrampicata indoor! Avremo anche un sacco di novità con titoli come Judgment, Catherine: Full Body e l’attesissimo Persona 5 Royal. Avremo persino magliette SEGA Retro che potrai portare a casa.

L’allettante esperienza di Catherine: Full Body

Partecipa alla nostra Catherine: Full Body Experience! Concediti un lato più maturo dell’expo mentre sorseggi il tuo drink a tema Catherine, scatta foto accattivanti nel nostro photospot, divertiti con i seducenti brani del nostro DJ in-house e prova il gioco in una delle nostre demo station. Avremo anche alcuni incantatori di pecore (fino ad esaurimento scorte)!

Affrettati, puoi ancora partecipare alla Catherine: Full Body Experience. Per i dettagli completi sull’evento, la posizione e gli orari di apertura/chiusura, dai un’occhiata alla pagina dell’evento.

Altri giochi in uscita quest’estate, giocabili sullo Show Floor!

Prova Judgment, un drammatico thriller dai creatori dell’acclamata serie Yakuza che racconta la storia del detective privato Takayuki Yagami e della sua ricerca di redenzione. Judgment sarà disponibile subito dopo l’E3, il 25 giugno!

A seguire c’è Catherine: Full Body, una vera e propria remaster del premiato Catherine del 2011, ricca di nuovi percorsi narrativi, grafica e gameplay migliorati, musica nuova di zecca, opzioni multiplayer avanzate e molto altro. Coloro che giocheranno la demo presso il nostro stand possono ricevere un headband di pecora (fino ad esaurimento scorte)! Catherine: Full Body sarà disponibile il 3 settembre.

A condividere i riflettori c’è Persona Q2: New Cinema Labyrinth, sequel del popolare gioco crossover di Persona per Nintendo 3DS, ora con i Phantom Thieves di Persona 5! Persona Q2: New Cinema Labyrinth è ora disponibile.

Ma non è tutto! Questo è semplicemente un assaggio di ciò che abbiamo pianificato per coloro che parteciperanno all’E3.