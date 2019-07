Aperte le pre-registrarsi al gioco di strategia e combattimento Pokémon Masters

Pokémon Rumble World sbarcherà nei negozi di tutta Europa a partire dal 22 gennaio 2016 per le console della famiglia Nintendo 3DS. Originariamente pubblicato in aprile come gioco scaricabile dal Nintendo eShop, questa versione confezionata include l’esperienza completa di Pokémon Rumble World arricchita da diverse funzioni appositamente riconfigurate per l’occasione. Questa avventura nel fantastico mondo dei Pokémon giocattolo non presenta alcun contenuto aggiuntivo a pagamento.

Al tuo ingresso nel Paese dei Giocattoli nei panni del tuo personaggio Mii vieni accolto dal Re, che ti confida la sua frustrazione nell’avere un solo Pokémon, mentre conosce un mago misterioso che ne possiede ben 10! Il Re è adirato e ti chiede di aiutarlo a collezionare più Pokémon del fastidioso mago per dargli una bella lezione! In compagnia del Pikachu del Re, ti imbarcherai per un eroico viaggio su mongolfiere che ti porteranno nei luoghi popolati dai Pokémon giocattolo selvatici in attesa di essere scoperti!

Insieme al tuo Mii personale potrai collezionare i Pokémon attraverso una modalità di gioco emozionante, livelli stimolanti e raccogliendo oggetti essenziali. Tutti i Pokémon leggendari esistenti sono pronti per essere scoperti e collezionati, e i Pokémon megaevoluti potranno unirsi alla lotta. Inoltre, più Pokémon collezionerai, più il tuo grado avventura aumenterà.

In Pokémon Rumble World non troverai solo i Pokémon: incontrerai anche il tuo Mii e quelli degli altri giocatori che incroci, per dare vita ad avventure con più protagonisti. Puoi abilitare questa modalità collegando le loro console Nintendo 3DS o 2DS a Internet e attivando la funzione StreetPass. I Mii di giocatori vicini e lontani potranno quindi incontrarsi e aiutarsi nelle battaglie future.

La versione confezionata include funzioni riconfigurate come i Pokédiamanti, la Miniera di Pokédiamanti e le Tessere VIP, ed esclude le componenti di contenuti a pagamento.

I Pokédiamanti renderanno le tue avventure ancora più divertenti e ti aiuteranno a scoprire nuovi Pokémon per il Re. Dopo aver completato il tutorial, visita il negozio per ricevere la tua quota di 3000 Pokédiamanti. Inoltre, potrai anche accedere alla Miniera Pokédiamanti, che ti garantirà 40 nuovi Pokédiamanti ogni giorno. Dopo aver ottenuto 3000 Pokédiamanti e la Miniera Pokédiamanti comparirà una funzione speciale, la tessera VIP, disponibile in due versioni: Tessera VIP Mongolfiera e Tessera VIP Colpo Sicuro, utilizzabili per viaggiare più facilmente nel fantastico Paese dei Pokémon giocattolo e collezionare più Pokémon per il Re!

I giocatori troveranno il pacchetto Pokémon Rumble World “tutto incluso” nei negozi a partire dal 22 gennaio 2016.

[…] Continua