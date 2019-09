Svelato in Pokémon Spada e Pokémon Scudo il Pokécampeggio

Dal 26 giugno, con Art Academy: Atelier il GamePad di Wii U si trasforma nella tavolozza di un artista, piena zeppa di possibilità creative. L’ultima versione della famosa serie di software educativi offre 30 lezioni complete con la guida di un simpatico insegnante di nome Leo, che ti accompagnerà passo dopo passo e ti darà informazioni sui concetti, le teorie e le tecniche artistiche. È possibile creare opere d’arte a partire da un’ampia varietà di materiali e strumenti, tra cui il disegno a carboncino, che compare per la prima volta nella serie. L’utente può importare ed esportare immagini usando una scheda SD, condividere le proprie opere attraverso Miiverse, metterle in mostra in una galleria virtuale all’interno del gioco e, un’altra “prima” nella serie Art Academy, caricare su YouTube video in time-lapse del processo di creazione delle opere*.

I titoli della serie Art Academy insegnano tramite un touch screen le competenze necessarie per disegnare e dipingere, che possono poi essere trasferite nel mondo reale, basta seguire le facili indicazioni passo dopo passo per creare fantastici capolavori che non avresti mai creduto di poter realizzare. Facendo seguito all’ultima uscita del software scaricabile per Wii U Art Academy: SketchPad, che offriva agli artisti in erba un assaggio dell’esperienza completa, questa nuova versione offre un pacchetto per disegnare e dipingere veramente completo, con lo stilo, ancora una volta, come strumento artistico e il touch screen del Wii U GamePad come tela. Grazie all’ampia superficie del touch screen, oltre alla funzione che consente di ingrandire la visualizzazione di specifiche aree, puoi creare opere estremamente dettagliate. Trai ispirazione da alcune opere d’arte già create e condivise da alcuni utenti di Wii U nel gruppo di Art Academy: SketchPad in Miiverse.

Art Academy: Atelier offre un corso di studi divertente e interattivo chiamato modalità lezioni, in cui puoi seguire dei tutorial passo dopo passo per apprendere le tecniche del disegno e della pittura. Le tecniche trasmesse dal tuo maestro Leo sono classificate in gruppi chiamati principianti, avanzato e (una nuova categoria di Art Academy: Atelier) strumenti, con lezioni di difficoltà crescente man mano che progredisci in ogni categoria. Completando le lezioni, acquisterai familiarità con il ragionamento legato alle varie tecniche e ne saprai di più sui maestri dell’arte. Ovviamente, il software può essere utilizzato anche per disegnare o dipingere liberamente grazie all’ampia varietà di materiali e strumenti disponibili.

Se hai realizzato degli schizzi divertenti, delle opere d’arte ancora in fase di compimento, o dei capolavori finiti, puoi mostrare a tutti il tuo processo creativo caricando un video in time-lapse della creazione della tua opera d’arte su YouTube. Puoi impostare una durata del video in time-lapse pari a uno, due o cinque minuti, mostrando il processo di creazione dalla prima all’ultima pennellata. Puoi anche salvare le tue creazioni in una scheda SD per visualizzarle su un computer o guardare la tua opera in una galleria virtuale. La galleria comprende anche un murale di famiglia, in cui tutti i membri della famiglia collegati alla stessa console Wii U possono contribuire con il proprio tocco artistico alla realizzazione degli stessi quadri.

Puoi condividere le tue creazioni attraverso il Miiverse, il servizio di comunicazione di Nintendo che unisce insieme utenti di tutto il mondo su temi di comune interesse. Le opere d’arte create dagli altri giocatori sono classificate usando tag predefiniti per facilitare le ricerche, e possono essere viste senza abbandonare il software. Possono essere anche salvate nel software o in una scheda SD per avere un punto di riferimento per le tue opere. Inoltre, per accedere online al gruppo di Art Academy: Atelier basta premere un solo pulsante.

Art Academy: Atelier esce in esclusiva per Wii U il 26 giugno, e offre un percorso di studi divertente ma approfondito, un’ampia varietà di materiali per disegnare, oltre a molteplici opzioni che consentono agli artisti in erba di condividere le proprie opere. Gli utenti di Wii U che hanno già acquistato Art Academy: SketchPad dal Nintendo eShop possono effettuare l’aggiornamento a Art Academy: Atelier ad un prezzo ridotto se acquistano quest’ultimo software dal Nintendo eShop**.

* È necessario avere un account Google.

** Prezzo ridotto: € 26,00, prezzo normale: 29,99€. È necessario aver scaricato Art Academy: SketchPad dal Nintendo eShop sulla stessa console Wii U prima dell’acquisto di Art Academy Atelier.

[…] Continua