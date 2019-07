SEGA e Two Point Studios sono pronti per portare Two Point Hospital su console

SEGA e Two Point Studios sono entusiaste di annunciare che, dopo il grandissimo successo del lancio per PC avvenuto nell’agosto del 2018, il gestionale acclamato dalla critica Two Point Hospital arriverà su Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox e Nintendo Switch, sia in versione fisica che digitale, entro la fine del 2019. Festeggia la notizia in compagnia del dottor Clive Marmalade, mentre ti mostra la meravigliosa Contea di Two Point:

Nel bizzarro e avvincente mondo di Two Point Hospital indossi il camice di un amministratore di una struttura sanitaria e dovrai affrontare ogni giorno situazioni complicate e tantissime sfide diverse per dimostrare la tua abilità nel costruire, curare e migliorare anche nelle situazioni più difficili e strane. Gestire un ospedale può essere, spesso anche letteralmente, un’impresa caotica. Per questo motivo, assicurati di istruire il tuo staff al meglio e di saper gestire le diverse personalità di ogni suo membro per puntare a essere la migliore struttura sanitaria della Contea di Two Point e sconfiggere la concorrenza. Ah, non preoccuparti se non riesci a salvare tutti i pazienti, perché è per questo che esistono i custodi acchiappafantasmi!

Dal suo lancio per PC, in Two Point Hospital sono state introdotte diverse nuove meccaniche anche grazie al fantastico feedback da parte della sua community. Molte di queste funzioni, come quella per l’arredamento degli interni, la possibilità di copiare e incollare la struttura delle stanze e la personalizzazione dei personaggi, saranno subito incluse nella versione console che debutterà entro la fine dell’anno. Ci saranno anche le due espansioni “Bigfoot”, ambientata in una regione innevata, e “Pebberly Island”, che propone nuove sfide in un’ambientazione tropicale. Two Point Hospital sarà totalmente ripensato per il gioco su console, con un sistema di controllo che si adatterà al meglio alle esigenze di chi gioca con il joypad.

“Portare Two Point Hospital su console è qualcosa che abbiamo sempre previsto sin dalla fondazione di Two Point Studios nel 2016”, ha dichiarato Mark Webley, Game Director di Two Point Studios. “La domanda più gettonata da parte della nostra community, sin dal lancio, è sempre stata: «Quando uscirà Two Point Hospital per console?». Beh, sta finalmente succedendo e ne siamo davvero entusiasti”.