Alien: Isolation è in arrivo su Nintendo Switch

SEGA ha annunciato oggi l’uscita di 3D Out Run™ su Nintendo eShop in America ed Europa, all’interno della seconda serie di classici rimasterizzati in esclusiva per Nintendo 3DS™.

Gioco di guida creato da Yu Suzuki nel 1986 e accolto da grande successo di critica, 3D Out Run si ripresenta rimasterizzato e potenziato sul sistema portatile Nintendo 3DS. La versione rimasterizzata include tutti i contenuti originali di Out Run, vi aggiunge due nuove tracce musicali e gira a 60 fotogrammi al secondo, quindi al doppio della velocità rispetto al gioco originale. 3D Out Run può vantare anche un’opzione integrata che permette ai giocatori di salvare e recuperare i progressi durante la partita, un livello di difficoltà impostabile a piacere e delle opzioni per la personalizzazione dell’auto, tramite cui aggiungere parti che ne migliorino le prestazioni. Inoltre, i giocatori possono scegliere fra diversi cabinati da sala realmente esistiti e simulati in ogni aspetto, dall’estetica al suono ambientale, in modo da garantire un’esperienza arcade vera e autentica.

3D Out Run è già disponibile per il download da Nintendo eShop su Nintendo 3DS.