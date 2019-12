Football Manager 2020 Touch è disponibile su Nintendo Switch

Il manageriale di calcio più celebre del mondo ritorna su Nintendo Switch nella sua versione ottimizzata per dispositivi portatili. Football Manager 2020 Touch è disponibile per la console Nintendo e permette di vivere tutte le emozioni di una stagione in panchina in una versione pensata per sfruttare al meglio gli innovativi sistemi di controllo di Switch.

La versione Touch di Football Manager condensa in maniera lineare ed essenziale l’esperienza classica di Football Manager e permette agli allenatori virtuali di vivere le stagioni in maniera agile, dedicandosi agli aspetti più importanti della gestione della squadra senza la necessità di curare ogni minimo dettaglio. Football Manager 2020 Touch arriva su Switch con una versione che presenta comunque molti dei miglioramenti e degli aggiornamenti della versione classica di FM20.

Ecco alcune delle più importanti le novità di quest’anno:

Visione societaria

Ogni club ha una sua cultura che va sviluppata e bisogna lavorare con la dirigenza per stabilire e raggiungere obiettivi precisi, dando vita a un piano quinquennale che unisce gli aspetti sportivi e societari.

Centro di sviluppo

Il futuro di ogni squadra parte dal vivaio. Nella nuova schermata compatta ed essenziale del Centro di sviluppo si possono trovare tutte le informazioni necessarie per sviluppare i giovani talenti e trasformarli nelle stelle del domani.

Trattative dei contratti migliorate

Una nuova interfaccia rende le trattative per negoziare i contratti più semplici e leggibili. L’introduzione della voce minutaggio all’interno degli accordi permette di avere un’idea molto più chiara di quanto ogni calciatore si aspetti di essere impiegato nel corso della sua permanenza al club.

Grafica migliorata

I modelli tridimensionali di giocatori e allenatori sono stati completamente riprogettati, mentre il sistema di luci e la resa del campo di gioco sono stati profondamente migliorati per dare vita all’esperienza di gioco più bella di sempre.

Generazione d’oro e trasferimento da sogno

Assicurati la presenza di una generazione di fenomeni nel tuo vivaio con il nuovo contenuto sbloccabile “Golden Generation”, oppure porta immediatamente il giocatore dei tuoi sogni nella tua squadra con il consumabile “Dream Transfer”.