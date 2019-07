Activision e Infinity Ward sveleranno a breve il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare

In arrivo una nuova generazione della modalità multiplayer di Call of Duty. Segna sul calendario la data di giovedì, 1° Agosto, quando Activision e Infinity Ward sveleranno l’universo della modalità multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare. Recentemente nominato “Miglior multiplayer online” ai Game Critics Awards Best of E3 2019, il multiplayer di Modern Warfare garantisce un’indimenticabile esperienza online.

Mentre i giocatori si avventurano nella storia mozzafiato di Modern Warfare, il multigiocatore dà seguito all’esperienza man mano che i giocatori si dirigono online verso il campo di battaglia definitivo per l’equilibrio globale del potere. Con una progressione unificata tra le varie modalità, Modern Warfare cerca di unire la comunità supportando il cross-play tra diverse piattaforme e rimuovendo il tradizionale season pass per offrire un mix più ampio di mappe gratuite, contenuti ed eventi per la comunità dopo il lancio.

Non molto tempo fa, i fan hanno avuto un assaggio della nuova modalità di gioco Sparatoria 2 contro 2, che è solo un assaggio dell’intera esperienza del multiplayer online di Modern Warfare. Mostrata in live su Twitch, Sparatoria offre un nuovo livello di combattimento ad azione rapida e ravvicinata, che è fantastico da giocare e da guardare.

Il lancio globale di Call of Duty: Modern Warfare è previsto per il 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.