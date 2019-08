Conclusa la stagione 2019 di Call of Duty World League con un vincitore

La stagione 2019 di Call of Duty World League si è conclusa con eUnited che ha vinto il premio più prestigioso nella categoria professionale di Call of Duty esports: il Campionato Mondiale di Call of Duty. Dal 14 al 18 agosto, 32 squadre provenienti da tutto il mondo hanno gareggiato a Los Angeles in un intenso torneo di cinque giorni nell’ultimo evento della stagione competitiva di Call of Duty: Black Ops 4.

eUnited ha conquistato il primo campionato mondiale di esports di Call of Duty dell’organizzazione, guidato dal forte lavoro di squadra e dall’abilità dell’MVP dell’evento Chris ‘Simp’ Lehr. 100 Thieves, OpTic Gaming ed Enigma6 hanno completato le restanti quattro squadre di #CWLCHAMPS.

“Congratulazioni a eUnited per la loro vittoria al Campionato del Mondo di Call of Duty 2019”, ha detto Johanna Faries, Commissario di Call of Duty Esports. “Grazie alle squadre di Activision e Treyarch e ai nostri sponsor della lega per averci aiutato a realizzare una stagione di gioco incredibilmente competitiva e divertente per i nostri tifosi in tutto il mondo”

Nel 2020, Call of Duty Esports crescerà fino a diventare un campionato in franchising city-based con partite nei mercati nazionali di tutto il mondo, comprese le squadre annunciate ad Atlanta, Dallas, Los Angeles, Minnesota, New York, Parigi e Toronto. Ulteriori annunci relativi alle squadre arriveranno a breve.

Il Video-on-Demand della stagione di Call of Duty: Black Ops 4 è disponibile su MLG.com/CallofDuty e YouTube.com/CODWorldLeague