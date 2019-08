Wasteland 3 sarà presente a Gamescom con la demo tutta da provare

Codemasters e Koch Media hanno annunciato che F1 2016, il videogame ufficiale della FIA FORMULA 1 WORLD CHAMPIONSHIP 2016, offrirà la più immersiva modalità carriera mai vista all’interno del franchise. F1 2016 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC (versione fisica e digitale su Steam) quest’estate.

La nuova modalità carriera di F1 2016 immergerà in profondità i giocatori nel motorsport più glamour, emozionante e prestigioso del mondo, sia all’interno che all’esterno della pista. La ricreazione realistica di questo sport sarà ulteriormente rafforzata con l’aggiunta delle iconiche Safety Car e delle Virtual Safety Car e con l’introduzione del nuovo, impegnativo circuito su strada a Baku, Azerbaijan, per il GRAN PREMIO D’EUROPA F1 2016 .

“F1 2016 è un grande passo in avanti per il franchise”, ha dichiarato Lee Mather, Principal Games Designer presso Codemasters. “La nuova modalità carriera si trova nel cuore del gioco e permette ai giocatori di creare la propria leggenda nel corso di una carriera che può estendersi fino a dieci stagioni. Al di là dei miglioramenti sulla più veloce ed emozionante esperienza di guida in pista, F1 2016 offre in modo unico anche i retroscena dietro le quinte sullo sviluppo e le problematiche del veicolo. Un ricco sistema di aggiornamento è completamente integrato in un nuovo, profondo programma di pratica e sviluppo che rispecchia le prove effettuate dai team nella vita reale. ”

Mather continua: “La modalità carriera, insieme alla reintroduzione delle Safety Car, la prima inclusione del Virtual Safety Car e una serie di altri miglioramenti senza precedenti, fanno si che F1 2016 abbia il maggior numero di nuove funzionalità di qualsiasi altro titolo nel franchise.”

Nella nuova modalità carriera i giocatori dovranno selezionare un avatar che li rappresenterà all’interno del mondo di gioco e dovranno scegliere un numero che li accompagnerà attraverso la loro carriera. Saranno liberi di scegliere uno qualsiasi dei team di Formula 1, che hanno ognuno obiettivi e aspettative differenti. Può essere più difficile iniziare dal fondo della classifica, ma è più facile superare le aspettative del team. I giocatori possono guadagnare contratti e passare da una squadra all’altra, o possono scegliere di sviluppare il loro team preferito nel corso del campionato.

Per completare l’esperienza in pista e per espandere il realismo della modalità Carriera, F1 2016 include splendide aree hospitality per ogni squadra, che fungono da hub per il giocatore. In questa zona potranno lavorare con i loro ingegneri di ricerca e sviluppo ed i loro Agenti per incrementare i loro progressi sia dentro che fuori la pista. Per migliorare ulteriormente l’immersione, i giocatori potranno individuare altre figure chiave nel paddock all’interno delle aree hospitality.

In quella che è già una stagione davvero adrenalinica, si aggiunge anche l’Azerbaijan al calendario di Formula 1, con il circuito di Baku. I primi screenshot mostrano il nuovo editor che permette ai giocatori di personalizzare in modo drammatico le immagini dell’esperienza di gara. Il nuovissimo Haas F1 Team fa il suo debutto nel FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2016. […] Continua