Ghostbusters: The Video Game Remastered, annunciata data di uscita e pubblicato primo gameplay

Saber Interactive ha annunciato che Ghostbusters: The Video Game Remastered, la ri-edizione HD del gioco action-adventure con il cast originale dei film cult di Columbia Pictures, sarà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows su Epic Games store il 4 Ottobre, 2019.

I fan possono prenotare la versione digitale di Ghostbusters: The Video Game Remastered a partire da oggi su PlayStation Store, Nintendo eShop, Microsoft Store e Epic Games. E’ anche possibile effettuare il pre-order della versione fisica per PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One presso i retailer selezionati.

Ghostbusters: The Video Game Remastered racconta una storia unica di Dan Aykroyd e Harold Ramis che ha divertito e appassionato i fan del franchise, che quest’anno celebra il suo 35° anniversario. Nei panni del nuovo novellino dell’equipaggio dei Ghostbusters, farai squadra con i tuoi personaggi preferiti del film, con le voci originali di Aykroyd, Ramis, Bill Murray ed Ernie Hudson nei panni di Stantz, Spengler, Venkman e Zeddemore, insieme a Annie Potts, Brian Doyle-Murray, William Atherton e Max von Sydow.

Manhattan è invasa ancora una volta da fantasmi, demoni e altre creature paranormali scatenati da una forza misteriosa e solo gli Acchiappafantasmi possono riportare questa minaccia nella loro dimensione per salvare la città. Dai la caccia e intrappola una varietà di nuovi e famigerati ghoul e fantasmi, tutti rimasterizzati in HD. Ghostbusters: The Video Game Remastered ti permetterà di giocare con gadget fantastici e armi potenziabili in emozionanti combattimenti contro boss e ambienti ampiamente distruttibili. Scansiona e analizza gli ectoplasmi con il P.K.E. Meter e i Paragoggles, quindi catturali con lo zaino protonico.