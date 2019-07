The Bard’s Tale IV: Director’s Cut arriverà questo agosto

inXile entertainment, lo studio diretto dal fondatore di Interplay e co-creatore della serie The Bard’s Tale, Brian Fargo, è felice di annunciare che The Bard’s Tale IV: Director’s Cut arriverà su Xbox Game Pass, PlayStation Store e sugli store digitali di Windows, Mac e Linux, il 27 agosto. L’edizione fisica per PlayStation 4 e Xbox One (inclusa Xbox One X) arriverà il 6 settembre.

La Director’s Cut contiene molte nuove funzionalità, correzioni e contenuti, divenendo così l’edizione definitiva di The Bard’s Tale IV. Oltre all’aggiornamento dell’Unreal Engine che migliora il gioco dal punto di vista di gameplay, grafica e sonoro, The Bard’s Tale IV: Director’s Cut racchiude tutti i feedback ricevuti dal lancio iniziale del gioco e migliaia di correzioni e miglioramenti. Questa nuova edizione, sarà disponibile il 27 agosto su Xbox One e PC con Xbox Game Pass, oltre che su PlayStation Store, Steam e GOG. L’edizione fisica per Xbox One e PlayStation 4 sarà disponibile il 6 settembre. Coloro che hanno già acquistato il gioco per PC riceveranno i contenuti e i miglioramenti della Director’s Cut grazie a un aggiornamento gratuito.

The Bard’s Tale IV: Director’s Cut include:

Un nuovo capitolo a fine gioco che aggiunge ore di contenuti aggiuntivi

Nuovi nemici, oggetti e armi, incluse le armi forgiate dai nani

Migliaia di correzioni e miglioramenti nel gioco

UI rimodernata e ricca di funzionalità

Più opzioni per la creazione di personaggi che includono classi e genere

Combattimenti e scontri riequilibrati

Nuove impostazioni sulla difficoltà

Supporto completo del gamepad su tutte le piattaforme

Ogni versione di The Bard’s Tale IV: Director’s Cut include dei bonus in-game; la Deluxe Edition su PC include sketch, musiche e l’originale (e remastered) serie di giochi di The Bard’s Tale Trilogy.

Edizione digitale per Xbox One e PlayStation 4

The Bard’s Tale IV: Director’s Cut’

Bonus In-game:

Fire Horn



Day One Edition in edizione fisica per Xbox One e PlayStation 4

La Day One Edition in edizione fisica per Xbox One e PlayStation 4, includerà contenuti aggiuntivi in quantità limitata.

The Bard’s Tale IV: Director’s Cut

Mappa fisica

Bonus In-game:

○ Fire Horn

○ Kael’s Axe

○ Red Boots

○ Bardic Brian Skin & Booty

(PC) Digital Standard Edition

The Bard’s Tale IV: Director’s Cut

Digital Code Wheel

Digital Guidebook

Digital Manual

Bonus In-game:

Fire Horn

(PC) Digital Deluxe Edition

The Bard’s Tale IV: Director’s Cut

The Bard’s Tale Trilogy

Mappa in HD

Wallpaper in HD

Digital Code Wheel

Digital Guidebook

Digital Manual

Digital Novellas

Digital Art Book

Digital Songbook

Digital Soundtrack

Bonus In-game:

o Fire Horn

o Kael’s Axe

o Red Boots

o Bardic Brian Skin & Booty

Effettua ora il pre-order di The Bard’s Tale IV: Director’s Cut presso retailer selezionati.