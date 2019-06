Ubisoft svela un nuovo gioco free-to-play Roller Champions (demo disponibile)

Ubisoft ha svelato Roller Champions, un gioco sportivo free-to-play basato sull’azione di squadra in cui si dovrà pattinare, passare, schivare e segnare in un’arena piena zeppa di fan. La demo di Roller Champions mostrata all’E3 sarà scaricabile e giocabile su Uplay per Windows PC solo per quattro giorni, da oggi fino alle 15:00 CEST del 14 giugno. Roller Champions sarà disponibile all’inizio del 2020.

Veloce e divertente

Sviluppato dallo studio Ubisoft di Montreal in collaborazione con Ubisoft Winnipeg e Ubisoft Pune, Roller Champions è una nuova esperienza sportiva PvP divertente e frenetica… sui pattini. Due squadre di tre giocatori si sfideranno in alcune arene in tutto il mondo accompagnati da folle di fan in delirio, mentre cercheranno di conquistare la palla, passarla ai compagni di squadra e schivare o fermare gli avversari, il tutto per segnare nel canestro illuminato che appare proprio sopra la pista.

Agguerrito e amichevole

In questo sport la competizione è tutto, perciò il gioco di squadra sarà fondamentale per diventare campioni! Roller Champions combina un’azione di squadra collaborativa e divertente con un’esperienza competitiva agguerrita e amichevole al tempo stesso. Tre giocatori potranno formare una squadra e dovranno sfruttare velocità, arguzia, placcaggi e schivate per ottenere cinque punti per primi e conquistare la vittoria. Sali e scendi sulle piste delle arene ellittiche per guadagnare velocità, cambiare direzione, passare o scattare verso la rete per segnare.

Pattina per la gloria

Progredendo nel gioco, sarà possibile conquistare sempre più fan, arrivando a riempire un’intera arena! E una volta completa, si passerà a un’altra ancora più grande, adeguata alla propria base di fan. Inoltre, i giocatori potranno sbloccare anche diversi oggetti per la personalizzazione, come nuovi equipaggiamenti, festeggiamenti dei fan, completi per i tifosi, animazioni e molto altro. Infine, le classifiche di Roller Champions faranno passare alla storia i migliori campioni di questa disciplina davvero unica ed emozionante.

Scarica subito gratuitamente la demo dell’E3 di Roller Champions perché potrai giocarci solo per quattro giorni, da oggi fino alle 15:00 CEST del 14 giugno: www.rollerchampions.com