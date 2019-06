JUST DANCE 2020, festeggiamenti per i 10 anni di Just Dance!

Ubisoft ha annunciato che Just Dance 2020, il nuovo titolo della più popolare serie di videogiochi musicali di sempre, sarà disponibile dal 5 novembre 2019 per Nintendo Switch, Nintendo Wii, PlayStation 4 Pro, Playstation 4, e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Just Dance 2020 sarà disponibile anche sulla nuova piattaforma di gioco di nuova generazione Stadia.

Con più di 120 milioni di giocatori in tutto il mondo e oltre 67 milioni di unità vendute, il brand Just Dance è la migliore serie videoludica musicale di sempre e un vero e proprio fenomeno dell’intrattenimento mondiale: “Da oltre 10 anni, Just Dance è un’esperienza incredibile per tutte le persone che ci lavorano qui in Ubisoft. Abbiamo visto Just Dance evolversi da un semplice videogioco destinato agli utenti occasionali a un fenomeno dell’intrattenimento mondiale con milioni di appassionati. Ciò non sarebbe mai stato possibile senza il supporto della nostra straordinaria community, che ci ha ispirato e stimolato a essere sempre più creativi. In Ubisoft Parigi ci impegniamo costantemente per continuare a supportare la serie inserendo nuovi contenuti e modi divertenti per giocare. Ora prepariamoci a festeggiare il 10° anniversario di Just Dance tutti insieme!”, ha dichiarato Marine de la Seiglière, Responsabile Sviluppo Commerciale e del Brand di Ubisoft Parigi, il principale studio che lavora su Just Dance.

Quest’anno, Just Dance 2020 festeggia il suo primo decennio con alcuni nuovi ed entusiasmanti contenuti, tra cui:

40 nuovi brani: dai migliori successi delle classifiche ai preferiti delle famiglie, fino ai fenomeni virali della rete e agli artisti emergenti, in Just Dance ci sarà sicuramente un brano con cui tutti potranno divertirsi!

dai migliori successi delle classifiche ai preferiti delle famiglie, fino ai fenomeni virali della rete e agli artisti emergenti, in Just Dance ci sarà sicuramente un brano con cui tutti potranno divertirsi! Una collezione digitale di adesivi iconici: i giocatori potranno immergersi nell’universo di Just Dance e rivivere 10 anni di divertimento e creatività senza limiti, grazie a una collezione digitale di adesivi iconici che riflettono questi dieci fantastici anni di Just Dance.

i giocatori potranno immergersi nell’universo di Just Dance e rivivere 10 anni di divertimento e creatività senza limiti, grazie a una collezione digitale di adesivi iconici che riflettono questi dieci fantastici anni di Just Dance. Il ritorno della modalità in cooperativa : i giocatori potranno fare squadra con i propri amici per divertirsi in compagnia nella modalità Co-op. Tale modalità consentirà di giocare insieme e combinare i punteggi per dominare la pista da ballo.

: i giocatori potranno fare squadra con i propri amici per divertirsi in compagnia nella modalità Co-op. Tale modalità consentirà di giocare insieme e combinare i punteggi per dominare la pista da ballo. Un’esperienza ancora più personalizzata: Il sistema di suggerimenti è stato ulteriormente migliorato, permettendo ai giocatori di scegliere i loro contenuti preferiti di Just Dance con un’offerta personalizzata. Inoltre, sarà possibile creare le proprie playlist per personalizzare la propria festa a tema Just Dance.

I primi brani del gioco svelati all’E3 sono:

God is a Woman – Ariana Grande

Skibidi – Little Big

Bangarang – Skrillex Ft. Sirah

Con Calma – Daddy Yankee Ft. Snow

Bad Boy – Riton & Kah-Lo

High Hopes – Panic! At the Disco

Kill This Love – BLACKPINK

Sushi – Merk & Kremont

I Like It – Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

Policeman – Eva Simons Ft. Konshens

Rain Over Me – Pitbull Fr. Marc Anthony

Oltre ai nuovi e incredibili contenuti, i giocatori di Just Dance 2020 potranno continuare a divertirsi con tutte le migliori caratteristiche della serie:

Modalità Sweat: con la modalità Sweat i giocatori potranno allenarsi e divertirsi al tempo stesso! Sarà possibile monitorare la quantità di calorie bruciate, controllare il tempo trascorso a ballare e mantenersi sempre motivati con playlist dedicate a tale modalità.

con la modalità Sweat i giocatori potranno allenarsi e divertirsi al tempo stesso! Sarà possibile monitorare la quantità di calorie bruciate, controllare il tempo trascorso a ballare e mantenersi sempre motivati con playlist dedicate a tale modalità. Modalità Kids: la modalità Kids consente ai giocatori più giovani di divertirsi con 8 nuovi brani dedicati, che accompagneranno una divertente esperienza di ballo studiata a misura di bambino.

la modalità Kids consente ai giocatori più giovani di divertirsi con 8 nuovi brani dedicati, che accompagneranno una divertente esperienza di ballo studiata a misura di bambino. Just Dance Unlimited: Il servizio streaming di brani a richiesta in abbonamento consente di accedere a oltre 500 brani e molto altro! Ogni copia del gioco includerà 1 mese di accesso gratuito.

Disponibile per PlayStation 4 Pro e Playstation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e la piattaforma di gioco Stadia, la app Just Dance Controller rende il gioco ancora più accessibile. Infatti, i giocatori potranno usare il proprio smartphone per navigare nei menu, rilevare le proprie mosse e guadagnare punti. Grazie alla app, fino a sei utenti possono giocare contemporaneamente con il proprio smartphone. L’applicazione è scaricabile gratuitamente per iOS e Android.