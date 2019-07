Assassin’s Creed Odyssey, arriva l’espansione Il Giudizio di Atlantide

Ubisoft annuncia che Il Giudizio di Atlantide, l’episodio conclusivo de Il Destino di Atlantide, arco narrativo post-lancio di Assassin’s Creed Odyssey, è ora disponibile per la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, PlayStation 4 e Windows PC. Il Giudizio di Atlantide conclude l’esperienza degli archi narrativi post-lancio episodici introdotta con L’Eredità della Prima Lama, ed è l’ultimo atto narrativo in arrivo per Assassin’s Creed Odyssey.

Il Giudizio di Atlantide conduce i giocatori nel leggendario mondo di Atlantide, un meraviglioso scenario fatto di architetture avanzate e acque cristalline, nonché arena ideale per la conoscenza e il potere degli Isu. Come ultima prova per padroneggiare il bastone di Ermete, i giocatori dovranno prendere le decisioni più difficili di sempre in un mondo condiviso da umani e Isu. In questo scenario, spesso instabile, Poseidone, re di Atlantide, prova a mantenere l’equilibrio e spera che il nostro eroe, nominato Dikastes, giudice di Atlantide, riesca a portare l’armonia in questo regno.

Ognuno degli episodi de Il Destino di Atlantide ha introdotto nuovi miglioramenti nelle abilità, suddivisi per ciascuna classe, Cacciatore, Guerriero e Assassino. In questo terzo episodio, i giocatori scopriranno tre nuovi miglioramenti delle abilità:

Ira di Ares, fa parte delle abilità della classe Guerriero, ed è un miglioramento dell’abilità Anello del Caos. I giocatori si scagliano sul terreno con la Lancia Spezzata, creando una vasta area all’interno della quale i nemici vengono rallentati e subiscono danni dopo pochi secondi.

fa parte delle abilità della classe Guerriero, ed è un miglioramento dell’abilità Anello del Caos. I giocatori si scagliano sul terreno con la Lancia Spezzata, creando una vasta area all’interno della quale i nemici vengono rallentati e subiscono danni dopo pochi secondi. Benedizione di Crono, fa parte delle abilità della classe Assassino, ed è un miglioramento dell’abilità Attacchi Velenosi. I giocatori ricevono il potere degli Isu per un breve lasso di tempo, ottenendo l’immunità agli effetti degli attacchi Isu, come il congelamento dell’adrenalina e l’assorbimento dell’adrenalina. Questa abilità incrementa inoltre l’ottenimento di adrenalina ed estende la portata delle armi.

fa parte delle abilità della classe Assassino, ed è un miglioramento dell’abilità Attacchi Velenosi. I giocatori ricevono il potere degli Isu per un breve lasso di tempo, ottenendo l’immunità agli effetti degli attacchi Isu, come il congelamento dell’adrenalina e l’assorbimento dell’adrenalina. Questa abilità incrementa inoltre l’ottenimento di adrenalina ed estende la portata delle armi. Punizione di Crono, fa parte delle abilità della classe Assassino, ed è un miglioramento dell’abilità Chiamata alle armi. Genera un clone del nostro eroe che attacca silenziosamente il bersaglio, consentendo ai giocatori di assassinare i nemici silenziosamente e senza esporsi quando sono in inferiorità numerica.

Per accedere a Il Giudizio di Atlantide, i giocatori potranno scegliere tra due possibilità:

Seguendo il gioco principale, dovranno completare la questline Tra i due mondi, il principale arco narrativo mitologico del gioco, e L’erede dei ricordi, la questline de I racconti perduti della Grecia, disponibile dopo aver completato la precedente. Infine, dovranno aver raggiunto almeno il livello 28 con il proprio personaggio.

In alternativa, sarà possibile sfruttare una scorciatoia creata appositamente per chi desidera giocare Il Destino di Atlantide ma non ha ancora soddisfatto tutti i requisiti indicati in precedenza. In questo caso, i giocatori potranno iniziare dal livello 52 in Grecia con determinate abilità e risorse, che gli permetteranno di iniziare la propria avventura nell’aldilà con la questline L’erede dei ricordi. Inoltre, avranno la possibilità di scegliere il proprio eroe. Tuttavia, a differenza dell’opzione precedente, i progressi dei giocatori non saranno trasferiti al salvataggio del gioco principale e non sarà possibile sbloccare gli achievements.

Il piano di supporto post-lancio di Assassin’s Creed Odyssey è il più grande e ambizioso che il franchise abbia mai avuto, e i possessori del Season Pass potranno accedere a due importanti archi narrativi, L’Eredità della Prima Lama e Il Destino di Atlantide. I giocatori potranno immergersi nei nuovi episodi sin dal lancio, oppure vivere le epiche avventure integralmente una volta disponibili tutti gli episodi. Il Season Pass include anche Assassin’s Creed III Remastered e Assassin’s Creed Liberation Remastered, che sono disponibili dal 29 marzo per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X.

Il Destino di Atlantide può essere acquistato come parte del Season Pass di Assassin’s Creed Odyssey al costo di €39.99, o direttamente come arco narrativo per €24.99, mentre sarà scaricabile per i possessori del Season Pass o della Gold Edition a partire da oggi.