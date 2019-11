Ubisoft conferma i suoi primi giochi per Xbox Scarlett. In una riunione degli azionisti di questa settimana, il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha confermato che i cinque giochi che prevede di lanciare nell’anno fiscale 2021 saranno rilasciati sulle console dell’attuale generazione e della generazione successiva.

Questi includono Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters, nonché altri due titoli che non sono stati ancora annunciati . L’anno fiscale 2021 di Ubisoft va dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021. Xbox Scarlett è previsto per il rilascio alla fine del 2020.

“I cinque titoli saranno di questa generazione e della prossima generazione di console e trarranno il massimo vantaggio da tutte le nuove funzionalità fornite con le macchine “, ha affermato Guillemot. “Ciò che sarà davvero estremamente interessante per i giocatori, dal momento che puoi scaricare nuovi contenuti molto più velocemente. I giocatori sperimenteranno un frame rate migliore , quindi ci sono molti elementi molto buoni che verranno con quelle nuove macchine. ” Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters sono stati recentemente rimandati e il loro lancio è previsto per l’anno fiscale 21.

Con il lancio di Scarlett alla fine del 2020, è molto probabile che vedremo ancora più giochi intergenerazionali da Ubisoft e altre società. Durante l’ultima grande transizione dalla console Xbox 360 a Xbox One, i titoli intergenerazionali includevano Ubisoft Watch Dogs e Assassin’s Creed IV: Black Flag, nonché sparatutto di alto profilo Battlefield 4 e Call of Duty: Ghosts.

