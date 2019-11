Luigi’s Mansion 3, esplora ogni dettaglio di questo fantasmagorico videogioco

Ancora più ricco di contenuti rispetto al suo predecessore, Hyrule Warriors: Legends uscirà in esclusiva per le console della famiglia Nintendo 3DS il 24 marzo 2016. Dopo lo straordinario successo di Hyrule Warriors su Wii U, ora è possibile ingaggiare battaglie su vasta scala in qualsiasi momento, oltre a comandare liberamente fino a quattro personaggi sul campo di battaglia, giocare nei panni di cinque nuovi eroi e vivere due nuove ed esclusive avventure.

Immergiti in una storia sconfinata lungo tutto l’arco temporale di The Legend of Zelda nella modalità Leggenda, in cui dovrai affrontare legioni di nemici attraverso i classici titoli Zelda reinterpretati nello stile della longeva serie “Warriors” targata Koei Tecmo. Quando una strega chiamata Cia squarcia il tempo e lo spazio, Link deve allearsi con Impa, Sheik e la maga bianca Lana per salvare Hyrule in battaglie ispirate a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, The Legend of Zelda: Twilight Princess e The Legend of Zelda: Skyward Sword. I giocatori dovranno passare strategicamente da un personaggio all’altro, fino a un massimo di quattro, per governare le sorti della battaglia.

Hyrule Warriors: Legends include inoltre due nuove storie esclusive: un epilogo di quattro capitoli basato su The Legend of Zelda: The Wind Waker e una storia di cinque capitoli basata sull’ultima arrivata nella serie, Linkle, un’allevatrice di coccò armata di doppia balestra e convinta di essere destinata a grandi cose perché in possesso di una preziosa bussola,cimelio di famiglia. Linkle non è la sola novità: anche Toon Link, Dazel e Re Dafnes di The Wind Waker e il malvagio Skull Kid di The Legend of Zelda: Majora’s Mask faranno il loro debutto. Come speciale bonus per i fan del gioco originale per Wii U, tutte le nuove copie di Hyrule Warriors: Legends includeranno un codice che permetterà ai giocatori di scaricare questi nuovi personaggi in Hyrule Warriors su Wii U.

Un’altra novità è la modalità Fatine: durante l’esplorazione della modalità Avventura i giocatori dovranno trovare le fatine, ognuna delle quali può aumentare di livello per portare ulteriori vantaggi durante le battaglie in tutte le modalità. Nutrendole e vestendole con nuovi costumi, i giocatori possono aumentare la loro fiducia, modificare i tratti caratteriali o rafforzare la Magia delle fate. È perfino possibile prestarle agli amici tramite la modalità wireless, e utilizzare le loro abilità fino a un massimo di 24 ore.

Indipendentemente dalla console della famiglia Nintendo 3DS utilizzata, Hyrule Warriors: Legends è così ricco d’azione che stupirà i giocatori nuovi come quelli più affezionati. Coloro che giocheranno al titolo su una console New Nintendo 3DS o New Nintendo 3DS XL potranno vivere un’esperienza di alto livello grazie alla maggiore potenza e alle caratteristiche uniche di tali console, come la possibilità di controllare l’inquadratura tramite lo stick C.

I possessori di New Nintendo 3DS ‒ e i possessori delle altre console della famiglia Nintendo 3DS dotati dell’accessorio di lettura/scrittura NFC ‒ potranno anche usare gli amiibo basati sui personaggi di The Legend of Zelda per generare versioni ancora più potenti delle armi già sbloccate dei rispettivi personaggi. Ciò include il nuovo amiibo di Link lupo, in uscita insieme a The Legend of Zelda: Twilight Princess HD, che trasferirà queste armi potenziate a Midna.

Hyrule Warriors: Legends uscirà anche in Edizione Limitata, con una copia del gioco e una bussola che riproduce il cimelio di Linkle. E infine, il 24 marzo la New Nintendo 3DS XL Hyrule Edition sbarcherà in tutta Europa. Con dieci giochi The Legend of Zelda disponibili per le console della famiglia Nintendo 3DS tramite il Nintendo eShop, i fan di Zelda potranno cogliere l’occasione per unirsi alle fila dei possessori di Nintendo 3DS e divertirsi con i principali titoli della serie ricca di avventure su un’unica console portatile.

Scendi in battaglia in qualsiasi momento con gli eroi più potenti di Hyrule in Hyrule Warriors: Legends, quando sbarcherà sulle console della famiglia Nintendo 3DS in tutta Europa il 24 marzo 2016. […] Continua