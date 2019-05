Super Neptunia RPG un post su PlayStation.blog svela la creazione del videogioco

Questa settimana, sono finalmente disponibili una nuova serie di screenshot che mostra gli Event CG, scene di dialogo e schermate di battaglia di Super Neptunia RPG! È anche disponibile un nuovissimo post su PlayStation.Blog con il Co-founder e Game Director di Artisan Studios, Julien Bourgeois! Lo studio con sede in Québec discute il processo di animazione di Super Neptunia RPG e le varie sfide nello scolpire il mondo di Neptunia in 2D! Super Neptunia RPG sarà disponibile per PlayStation 4 e Nintendo Switch, in Europa, il 28 giugno 2019!

I fan della serie Neptunia riconosceranno alcuni volti noti, tra cui le quattro Dee: Neptune, Noire, Blanc e Vert, così come il loro nuovo amico, Chrome. Ci sono anche diversi Event CGs che presentano Bombyx Mori, un’organizzazione dedicata ai giochi 2D. Il Gamindustri potrebbe essere stato appiattito in 2D, ma questo non ha influito sull’umorismo e sui personaggi bizzarri che i fan di Neptunia conoscono e amano!

Caratteristiche Chiave