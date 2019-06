Dragon Star Varnir, nuovi screenshot e nuovi aggiornamenti

Zephy, un giovane cavaliere il cui scopo era distruggere tutte le streghe, si ritrova a fare amicizia con loro dopo un evento che gli ha cambiato la vita. Insieme cercano un modo per salvare le streghe dal loro destino maledetto, svelando i misteri del loro mondo, Varneria, lungo il loro cammino.

Sono disponibili nuovi screenshot dei dialoghi per Dragon Star Varnir e un aggiornamento sui profili dei personaggi sul sito ufficiale. Zephy e le streghe incontreranno nuovi alleati e nuovi nemici durante questa avventura! Zephy, per tutto il viaggio, sarà tormentato da una sola domanda: “Di chi dovrei fidarmi?”‘

Nel nostro overview trailer sveleremo maggiori dettagli su chi sono le streghe, in che modo sono affette dalla maledizione e come possono sfruttare il potere dei draghi.

Guarda il nuovo trailer:

Caratteristiche chiave

Strategia d’attacco – In questa singolare versione del classico sistema di combattimento a turni, i giocatori possono attaccare i draghi su tre livelli orientati verticalmente. Pensa bene alla posizione dei membri del tuo gruppo in quanto determinati draghi hanno punti di forza e punti di debolezza a seconda del livello da cui attacchi. Alcuni draghi giganti possono anche attraversare tutti e tre i livelli, quindi procedi con cautela!

Risveglia il tuo drago interiore – Quando attacchi un nemico durante una battaglia, riempirai il tuo indicatore del drago. Una volta giunto al massimo, puoi trasformare e sfruttare il potere dei draghi, migliorando drasticamente le loro armature e sbloccando le loro abilità!

Abilità Devour – Una volta indebolito un drago nemico, i giocatori possono utilizzare l’abilità Devour per ottenere uno skill tree per quel drago. Con più draghi che vagano per la terra, i giocatori possono esplorare diversi skill tree e combinazioni utili per la vittoria!



Follia o ricchezza? – Tre streghe dipendono da te e dovrai cibarle con il sangue di drago. Se le farai morire di fame, impazziranno! Sovralimentale e diventeranno un drago! Le manterrai vive o le sacrificherai per ottenere oggetti rari? La scelta è solo tua, ma ogni decisione che prendi può cambiare il tuo finale.

Dragon Star Varnir sarà disponibile il 14 giugno 2019 su PlayStation 4. I preordini sono già aperti su Amazon al seguente link: https://amzn.to/2Wd6gpi