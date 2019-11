Sonic – Il Film ecco il trailer con il nuovo design

Nintendo of Europe e SEGA of Europe hanno oggi confermato la firma di un nuovo accordo di distribuzione per Sonic Boom: Fire & Ice, in arrivo in Europa quest’inverno, solo sulle console della famiglia Nintendo 3DS. Il contratto stabilisce che Nintendo of Europe sarà responsabile per la vendita, il marketing e la distribuzione del gioco in Europa, mentre SEGA of Europe rimarrà l’editore.

Il riccio blu più famoso del mondo, Sonic the Hedgehog, scenderà in pista ancora una volta in Sonic Boom: Fire & Ice, un gioco pieno di avventura, velocità ed esplorazione animato dalla miscela esplosiva di due nuovissimi elementi, fuoco e ghiaccio. Il gioco vede anche il trionfante ritorno di Sonic, Tails, Knuckles, Amy e Sticks.

Sviluppato da Sanzaru Games Inc., Sonic Boom: Fire & Ice è un gioco single-player con componenti collaborativi che include i personaggi chiave, gli eventi e le atmosfere dell’universo Sonic Boom. I giocatori vedranno Sonic e i suoi amici imbarcarsi in una nuova avventura contro il Dottor Eggman e un inedito, incredibile nemico, D-Fekt: si ritroveranno sia in ambienti conosciuti che in nuovi territori, mentre saranno impegnati ad esplorare, gareggiare e proteggere il loro mondo.

Per creare un’esperienza totalmente inedita, Sonic Boom: Fire & Ice aggiunge al gameplay gli elementi fuoco e ghiaccio, che garantiscono mosse speciali e nuove interazioni con gli ambienti. La modalità di gioco di questo nuovo titolo permette ai giocatori di sfrecciare attraverso il gioco alla massima velocità, o di dedicarsi con calma ad una approfondita esplorazione e a risolvere i rompicapo.

Una novità di questo titolo è l’introduzione di Bot Racing, un gioco aggiuntivo legato alla storia single-player, ma con una modalità di gioco multiplayer. La nuova funzionalità Bot Racing è un’estensione di Sonic Boom: Fire & Ice incentrata esclusivamente su gare ad alta velocità, in cui i giocatori possono sbloccare Bot basati sui personaggi per sfidare gli amici su piste e percorsi fulminei.

Sonic the Hedgehog è apparso per la prima volta sulle console di videogiochi nel giugno del 1991, diventando immediatamente un’icona per una generazione di giocatori. Caratterizzato da una velocità supersonica e una personalità irriverente, Sonic è diventato negli anni un vero fenomeno globale con oltre 140 milioni di videogiochi venduti o scaricati in tutto il mondo su console, computer, telefoni cellulari e tablet. L’iconico riccio blu della SEGA ha riscosso un incredibile successo anche nel merchandising, apparendo sotto forma di giocattoli, abbigliamento, fumetti e animazione.

Sonic Boom: Fire & Ice per le console della famiglia Nintendo 3DS sarà disponibile in Europa quest'inverno