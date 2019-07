ONINAKI il gioco RPG dello studio Tokyo RPG Factory è disponibile ora in demo

Square Enix, ha oggi annunciato che la demo giocabile gratuita di ONINAKI, il nuovo RPG sviluppato dal talentuoso studio Tokyo RPG Factory, è ora scaricabile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e STEAM, mentre l’uscita del gioco è prevista per il 22 agosto 2019.

In ONINAKI, i giocatori vivranno la storia di Kagachi, un giovane Watcher con il compito di guidare le Lost Souls nell’altro mondo. Dopo aver incontrato la misteriosa Linne, il suo destino si intreccia con sangue e morte. La demo di ONINAKI comprende diverse opzioni di gioco e una profonda “Story Mode” che permette ai giocatori di vivere i primi momenti di quest’epica storia di vita, morte e reincarnazione, con la possibilità di trasferire i propri progressi nella versione completa del gioco quando sarà disponibile. È inclusa anche una “Battle Mode” con cui provare il brivido del combattimento utilizzando un personaggio potenziato e posseduto da quattro Daemon diversi con armi e abilità uniche.

In attesa dell’uscita di ONINAKI, gli appassionati possono ora effettuare il pre-order delle edizioni fisiche e digitali per Nintendo Switch e PlayStation4, e dell’edizione digitale per STEAM. I pre-order digitali per Nintendo Switch comprenderanno la spada Ouka-Setsugetsu, mentre quelli per PlayStation 4 la lancia Emrys e un esclusivo tema dinamico di ONINAKI. Infine, i giocatori su STEAM otterranno lascia Titan e uno sfondo esclusivo. Come bonus aggiuntivo, tutti i pre-order includeranno uno sconto del 10%.

Per Nintendo Switch e PlayStation 4 è disponibile per il pre-order, anche una versione fisica limitata del gioco, comprendente un inserto reversibile con una stupenda illustrazione dei protagonisti del gioco.

ONINAKI sarà disponibile in versione fisica per Nintendo Switch e PlayStation 4, e in versione digitale per Nintendo Switch, PlayStation 4 e STEAM dal 22 agosto 2019.