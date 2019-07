Nintendo Switch sarà presente all’evento finale di Battiti Live 2019

Portare sorrisi sui volti delle persone: questa è da sempre una delle missioni di Nintendo, che si traduce in una visione dell’intrattenimento come uno strumento genuino per unire le persone attraverso il divertimento. Una filosofia che, sviluppandosi nel tempo, ha portato alla nascita di una piattaforma di gioco come Nintendo Switch: una console unica, in grado di agevolare l’aggregazione tra le persone e farle divertire, favorendo la convivialità. Grazie alla possibilità di staccarla dalla TV e continuare a giocare anche fuori casa in modalità portatile e, soprattutto, al fatto di avere sempre due controller a disposizione con un semplice gesto, è veramente la console da condividere per eccellenza. Ed è per questo che Nintendo ha deciso di prendere parte con Nintendo Switch a Battiti Live 2019, il festival musicale itinerante che ospita i cantanti più amati e conosciuti del panorama musicale italiano sui palchi delle più belle città pugliesi.

Un evento che ogni domenica, fino a fine luglio, vedrà alternarsi oltre 70 artisti davanti a un pubblico composto da centinaia di persone e che potrà contare anche su una serie di attività organizzate da Nintendo, pensate proprio per far divertire e conoscere tra loro più persone possibile grazie a Nintendo Switch. I visitatori potranno infatti partecipare a tornei e giochi trovando il proprio compagno di giochi direttamente sul posto: ognuno dovrà infatti andare alla ricerca della propria metà, con cui si troverà poi a condividere i Joy-Con per divertirsi in compagnia. Un’attività che si sposa perfettamente con il classico approccio Nintendo che da sempre la contraddistingue, attento all’impatto sui giocatori e pensato per promuovere l’aggregazione e il senso di comunità.

Nintendo Switch è l’unica console che permette di scoprire il piacere di giocare insieme, di condividere momenti di svago di qualità ovunque ci si trovi, mettendo tutti d’accordo e creando un ambiente festoso o dei momenti di sana sfida. Grazie alla sua doppia natura sia casalinga che portatile, è un dispositivo che si adatta allo stile di vita di chiunque: senza dubbio è la più comoda, flessibile e dinamica console di sempre, adatta quindi per chi conduce una vita attiva e movimentata, ma soprattutto perfetta per l’estate.

Domenica prossima, 28 luglio, è infatti in programma a Bari il gran finale dello show della radio del sud.