Nuovo trailer sull’attesissimo FINAL FANTASY VII REMAKE

Dopo l’uscita dell’episodio finale di LIFE IS STRANGE, siamo molto lieti di annunciare che la pluripremiata serie a episodi di DONTNOD sarà disponibile in una speciale Limited Edition il 19 Gennaio 2016 negli Stati Uniti e il 22 Gennaio 2016 nei territori Pal.

“La risposta a Life is Strange ci ha così colpito,” spiega Luc Baghadoust, producer presso DONTNOD Entertainment, “da voler condividere l’esperienza con i nostri fan anche in una versione fisica più tradizionale, questa è una cosa per cui siamo molto emozionati e la decisione di includere degli extra per la Limited Edition è per soddisfare direttamente le richieste dei fan.”

La Limited Edition comprende i commenti dei game director, un artbook di 32 pagine, 14 brani della colonna sonora ufficiale del gioco e 8 brani del compositore Jonathan Morali. Puoi trovare qui di seguito una lista completa dei brani inclusi:

Syd Matters – ‘To All Of You’

José González – ‘Crosses’

Angus & Julia Stone – ‘Santa Monica Dream’

Sparklehorse – ‘Piano Fire’

alt-J – ‘Something Good’

Local Natives – ‘Mt. Washington’

Bright Eyes ‘Lua’

Mogwai – ‘Kids Will Be Skeletons’

Amanda Palmer – ‘In My Mind’ (feat. Brian Viglione)

Message To Bears ‘Mountains’

Breton – ‘Got Well Soon’

Mud Flow – ‘The Sense of Me’

Foals – ‘Spanish Sahara’

Syd Matters – ‘Obstacles’

Composizioni originali di Jonathan Morali:

Jonathan Morali – ‘Golden Hour’

Jonathan Morali – ‘The Storm’

Jonathan Morali – ‘Blackwell Academy’

Jonathan Morali – ‘Kate’

Jonathan Morali – ‘Timeless’

Jonathan Morali – ‘Timelines’

Jonathan Morali – ‘Night Walk’

Jonathan Morali – ‘Max & Chloe’

LIFE IS STRANGE racconta la storia di Max Caulfield, un'esperta fotografa che scopre di essere in grado di riavvolgere il tempo quando riesce a salvare la sua migliore amica Chloe Price. La coppia si ritrova ben presto ad indagare sulla misteriosa scomparsa di una loro compagna di studi Rachel Amber, scoprendo un lato oscuro della vita ad Arcadia Bay. Nel frattempo, Max deve imparare in fretta che cambiare il passato, a volte, può portare ad un futuro devastante.