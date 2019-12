Svelata la nuova console Xbox di Microsoft: “Xbox Series X”

#LA7app, Microsoft e LA7, tv del Gruppo Cairo Communication, annunciano che l’applicazione di LA7 sarà da oggi disponibile per tutti gli utenti Xbox One. La nuova applicazione consentirà agli utenti Xbox One l’accesso al palinsesto del canale LA7 in qualsiasi momento si voglia. LA7 è la prima tv italiana in chiaro disponibile sulla console di ultima generazione di casa Microsoft e Xbox One rappresenta la prima piattaforma di gaming su cui LA7 ha scelto di lanciare la propria applicazione. L’app è ora disponibile per tutti gli utenti Xbox Live in Italia, senza costi aggiuntivi. […] Continua