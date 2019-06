Mini PC ProArt ecco la nuova serie di computer compatti di classe workstation di ASUS

ASUS annuncia l’arrivo in Italia del Mini PC ProArt PA90, inaugurando una nuova serie di computer compatti di classe workstation pensati in particolare per designer e content creator ed in grado di garantire prestazioni elevate e massima stabilità: processori Intel Core di nona generazione, schede video Nvidia Quadro, memorie ad alta velocità fino a 64GB DDR4, connettività Thunderbolt 3 e tripla modalità di storage definiscono una dotazione ricca e sorprendente. Il Mini PC ProArt PA90 è studiato per offrire prestazioni impareggiabili per applicazioni e flussi di lavoro di tipo CAD tipici nelle applicazioni di architettura, ingegneria e produzione, senza tuttavia rinunciare a un form factor moderno, compatto e facilmente inseribile in qualsiasi spazio di lavoro.