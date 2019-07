Milestone svela nuove funzioni del track editor di MXGP 2019

Con un nuovo avvincente trailer, Milestone ha presentato due funzioni tanto attese di MXGP 2019: il Track Editor e una nuovissima modalità di gioco, il Waypoint.

Per la prima volta nella storia della franchise, i giocatori avranno un Track Editor per creare la loro pista preferita, completamente personalizzata, con specifici moduli Motocross. Ma non è tutto! Possono anche scegliere tra diverse location, tutte con caratteristiche diverse come boschi, deserti, riviere e altre disponibili poco dopo il D1. Le piste create dai giocatori possono essere condivise con la community per competere insieme ai propri amici!

Milestone ha anche mostrato una nuova modalità di gioco chiamata Waypoint. Ambientato all’interno del Playground, dove i giocatori possono vagare liberamente, il Waypoint permetterà di progettare i propri percorsi, piazzando sul terreno dei checkpoint da attraversare. I giocatori possono condividere le loro creazioni per sfidare la community! Sfide senza fine generate dagli utenti, per scoprire chi è il re del Playground!

Disponibile in tutto il mondo il 27 agosto per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC/STEAM, MXGP 2019 permetterà ai giocatori di correre con tutti i piloti, le moto e i team sulle piste della stagione 2019.