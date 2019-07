Il fenomeno Golf Clash arriva anche in Italia su smatphone [Evento]

Warner Bros. Interactive Entertainment e Playdemic hanno lanciato oggi una nuova serie di palline per il gioco mobile Golf Clash dedicata al The Open, storico major di golf, che ha inizio oggi al Royal Portrush Golf Club in Irlanda del Nord. Disponibile per l’acquisto dal 18 al 21 Luglio, “The Open Ball” mette bene in vista il logo della competizione, compresa l’emblematica Claret Jug, che verrà assegnata al vincitore dell’Open. Il pacchetto dedicato all’Open di Golf Clash comprende la pallina del torneo ed un forziere a tema disponibile da ora al prezzo di 4,99 €, ed è la maniera perfetta per sfidare a distanza amici e parenti durante il campionato di questa settimana, in qualsiasi momento e ovunque.

Golf Clash è il gioco sportivo di miglior incasso negli USA e nel Regno Unito, con più di 63 milioni di download in tutto il mondo a oggi. Disponibile ora per il download gratuito per tutti i dispositivi iOS e Android, Golf Clash continua a ricevere il plauso dei giocatori con più di 1,8 miliardi di palline colpite nel 2019.