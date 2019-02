Microsoft presenta HoloLens 2, scopriamo le novità

In occasione della Milan Games Week 2017, il più importante evento italiano dedicato al mondo videoludico, che si svolge a Fiera Milano Rho dal 29 Settembre al 1 Ottobre, Microsoft presenta in anteprima assoluta in Italia la rivoluzionaria Xbox One X, la console più potente al mondo, dotata di una risoluzione in 4k nativo in grado di ridefinire l’esperienza di gioco. L’ultima arrivata nella famiglia Xbox One sarà accompagnata dai principali titoli della line-up Xbox, giocabili sia su console sia su PC grazie a Windows 10 e la collaborazione con Intel. […] Continua