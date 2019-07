Lo strano video della modalità Curator’s Cut di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Little Orbit annuncia l’uscita in Italia di Adventure Time: Finn e Jake detective per PlayStation 4, Nintendo Wii U, Xbox 360, PlayStation 3 e Nintendo 3DS in tutti i principali punti vendita e store online.

Sviluppato da Vicious Cycle e basato sulla celebre serie animata di Cartoon Network, Adventure Time: Finn e Jake detective è un avvincente gioco che offre una perfetta combinazione di avventura e combattimenti. Con un gameplay volto soprattutto all’azione, i giocatori dovranno trovare e usare diversi oggetti (tra cui lo stesso Jake), oltre a interagire con gli altri personaggi, per risolvere alcuni rompicapi e progredire nella storia. Impersona Finn (con Jake al suo fianco) e immergiti nella Terra di Ooo, parla con i suoi abitanti più popolari, affronta i cattivi e risolvi alcuni enigmi davvero impegnativi in cinque capitoli giocabili. Il titolo offre un’esperienza assolutamente unica, tanto che ai giocatori sembrerà di partecipare a un vero e proprio episodio di Adventure Time!

Per la prima volta in un gioco per console di Adventure Time, saranno disponibili alcuni contenuti scaricabili e in particolare un’avventura con protagonista l’amica di Finn e Jake, Marceline, la Regina Vampira. Proprio come nei cinque capitoli principali del gioco, questo capitolo aggiuntivo è strutturato per sembrare un nuovo episodio della serie animata, in cui i giocatori potranno vestire i panni di Marceline e sfruttare tutte le sue abilità di vampira. In questa avventura originale, Finn e Jake scoprono che Marceline ha venduto in un mercatino delle pulci tutti i manufatti magici, ma potenzialmente pericolosi, che i nostri amici hanno ottenuto nelle loro tante avventure. Aiuta Marceline e i nostri eroi a recuperare tutti i manufatti prima che il caos e le calamità più nefaste possano abbattersi sulla Terra di Ooo! Il DLC di Marceline è disponibile dal 12 novembre 2015.

Diamo un’occhiata alla Casa sull’Albero! Tutto inizia alla Casa sull’Albero di Finn e Jake, riprodotta in ogni dettaglio e usata come base di partenza per le loro avventure. Per la prima volta, i fan di Adventure Time possono esplorare ogni singola stanza, grazie a una splendida grafica 3D, dal cortile alla stanza del tesoro (dove i giocatori depositeranno il proprio bottino), passando per la cucina, le camere da letto, il soggiorno, l’attico e molte altre, in cui potranno anche interagire con diversi oggetti e tutti i loro personaggi preferiti.

Il mio regno per una… splendida visuale in 3D! Ricalcando fedelmente la serie, Adventure Time: Finn e Jake detective consentirà ai giocatori di immergersi nella Terra di Ooo e nel suo regno in maniera assolutamente unica. Ogni capitolo li condurrà in altri regni, dandogli l’opportunità di visitare alcuni luoghi unici, da Dolcelandia (pieno zeppo di gustosissime leccornie zuccherose) al Regno di Ghiaccio (ricco di montagne appuntite e colline innevate), la Città dei Maghi (una cittadina magica con una piazza del mercato) e la Foresta di Maja (la strega dei cieli), con ogni ambientazione che è stata riprodotta in una splendida grafica 3D.

Inoltre, in tutto il gioco sarà possibile sbloccare diverse ambientazioni speciali e aggiuntive, tra cui spaventose foreste e segrete sotterranee. […] Continua