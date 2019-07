PS4 aggiornamento software 7.00 – Novità apportate

Sony sta rilasciando dei codici (validi fino a 20 utenti diversi, quindi condivisibili con amici e conoscenti) per far testare all’utenza il nuovo update 7.00 su Playstation 4 in beta. Le novità di punta dell’update sono principalmente 3 :

Il passaggio del limite massimo di giocatori in un singolo party da 8 a 16 players.

Un miglioramento della voce in chat vocale.

E come terza chicca, sul fronte “aggiornamenti” non sarà più necessario riavviare la console dopo un singolo update, se non in caso di major update.

E’ ovvio dire che mentre starete usufruendo di questa beta non sarà possibile interagire in party con utenti che non abbiano installata la stessa beta, quindi per tornare alla vecchia versione basterà semplicemente andare sulle Impostazioni, selezionare la voce Aggiornamento Software di Sistema e selezionare la versione precedente.